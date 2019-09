Lo menos malo...el empate

Un gol in extremis de Santi Mina permite al Celta esquivar los puestos de descenso. Los de Fran Escribá hicieron una muy buena primera parte pero desaparecieron en la segunda. Un equipo con una gran calidad de medio campo hacia arriba pero que no consigue generar peligro en la portería rival, que toca mucho pero que no finaliza y al que le falta profundidad y los 4 goles que acumula el Celta en su bagaje ofensivo se convierten en su mayor debe.

Pero no anticipemos ni nos preocupemos cuando solo llevamos seis jornadas de campeonato y cuando ya has dejado atrás en el calendario a Real Madrid, Valencia, Sevilla y Atlético de Madrid con buenos resultados y buenas sensaciones que parecieron diluirse anoche. Los de Escribá necesitan ganar en Ipurúa para hacer buenos los últimos resultados y ganar en tranquilidad.

Hace dos temporadas Iago Aspas no abrió la lata hasta la jornada 7, esa será la del domingo en Ipurúa. Esperemos que tenga ahí su despertar y con él arrastre a sus compañeros en ataque. De momento, en defensa, el Celta carbura bastante bien.