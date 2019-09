Víctor Fernández: "Para ganar al Oviedo tendremos que tener muy buen control de juego"

El Real Zaragoza visita el domingo (18:30 horas) al último clasficado de la Segunda División, el Oviedo. Una salida de la que no se fía el entrenador zaragocista Víctor Fernández: "Están últimos pero no es una referencia ni que me tranquilice ni que me altere, es algo temporal". Y es que, según el técnico, "está construido para jugar, como mínimo, los playoff con un presupuesto mayor que el nuestro y con buenos jugadores".

En las filas del Oviedo se encuentra un exzaragocista, Alfredo Ortuño, que con cinco goles lidera la tabla de goleadores junto a Stuani del Girona y Sekou del Almería. Por eso, Víctor avisó de su peligro porque "todo lo que le cae en el área lo enchufa".

La visita al Carlos Tartiere será una prueba de madures tal y como aseguró el preparador técnico del Real Zaragoza: "El domingo tendremos una prueba de madurez de ser un equipo competitivo y tendremos que adaptarnos al estrés del rival". Añadiendo, a continuación, que "saldrán muy fuertes desde el principio y tendremos que jugar con esos factores sin renunciar a nuestro estilo".

Las bajas por lesión de Vigaray e Igbekeme podrían llevar a Víctor Fernández a realizar un cambio de sistema aunque en ese sentido apuntó que "estamos utilizando varios sistemas tácticos en los partidos y no será una sorpresa si utilizamos uno de ellos". Una circunstancia que no ha querido desvelar y añadió que "eso lo descubriréis el domingo cuando arranque el partido".

SIn embargo, el entrenador sí que anunció el tipo de equipo que tiene que ser el Real Zaragoza para lograr la victoria: "Tendremos que tener muy buen control de juego, mejor que nunca, y tendremos que presionar para aprovechar los espacios".

Aunque el Oviedo sea "un equipo fuerte en el juego aéreo", Víctor avisa que "tendremos que estar muy atentos y concentrados para neutralizarlos, es una pena lo de Vigaray y ahí vamos a debilitarnos un poco".

El último precedente entre el Real Oviedo y el Real Zaragoza fue la temporada pasada el 8 de septiembre con un partido que terminó con victoria zaragocista (0-4).