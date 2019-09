Los vecinos, contra la carpa del Parque Delicias en Fiestas del Pilar

Malestar entre vecinos y hosteleros por la intención del Ayuntamiento de Zaragoza de prorrogar la carpa en el Parque de Las Delicias para que Interpeñas pueda ubicarse durante las Fiestas del Pilar. Una solución para el Pilar de Interpeñas que molesta a los vecinos que, dicen, no se ha contado con ellos.

José Luis Zúñiga, presidente de la asociacion Manuel Viola, señala que "estamos defraudados con el Ayuntamiento; es un problema que no se ha sabido responder" porque "se tenían que haber sentado hace muchos años ya y es un problema que va coleando año tras año". Ahora, "no han sabido resolverlo y ahora nos lo pasan a los vecinos de Delicias, pero podría haber sido a los vecinos de cualquier otro barrio". Creen que se deteriorará el espacio, dudan de la legalidad de la prórroga de la carpa y denuncian molestias que se van a generar.

Los hosteleros por su parte consideran la medida una "aberración administrativa". Quique Puértolas, abogado de APEHA, la Asociación Plataforma de Empresarios Hosteleros de Aragón, ha señalado que "un espacio público no se puede ceder a nadie y menos que acabe en una empresa privada para un lucro, que es lo que existe ahí".

Por eso, entre hoy, viernes, y el lunes solicitarán al consistorio la resolución de la medida. Si no, acudirán a los juzgados, "con el correspondiente contencioso - administrativo y la solicitud de medida cautelarísima". El letrado insiste en que se toma esta medida "justo una semana antes de las Fiestas del Pilar y dejan muy poco margen de maniobra".

Desde la Comisión de fiestas de las Delicias, la polémica les pilla por sorpresa. Su presidente es Carlos Sanz e insiste: la carpa está abierta a todos. No hay ningún convenio con las peñas. "La Federación de Interpeñas no tienen nada que ver con esto ni la Unión de Peñistas" aunque reconoce que "personalmente les he mandado un comunicado invitándoles a que vengan, igual que se lo he mandado a todas las asociaciones y a todos los vecinos de Delicias".

Interpeñas, por su parte, agradece la invitación, para tener un lugar de reunión aunque insisten no se cubren sus necesidades y no es la solución.