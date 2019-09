Carmen Martín: "Nunca había recibido tanto cariño en Almería"

El partido más largo y al mismo tiempo más emocionante para una gran roquetera de oro. Hablamos de la Guerrera Carmen Martín, una almeriense que está haciendo historia en el mundo del balonmano por su profesionalidad y entrega desde el minuto 1, desde aquel día que decidió dedicarse al deporte que lleva en su corazón, en su enorme corazón porque primero es persona, buena gente, cercana, muy sencilla.

Han pasado los años, han pasado temporadas, ha jugado muchos partidos en la élite (y los que le quedan) con pabellones con 5.000 ó 6.000 espectadores... y sigue siendo aquella ‘niña’ que cuida al máximo a sus fans porque tiene una legión de seguidores, aquí, allí... vaya donde vaya, juegue donde juegue, Carmen Martín deja una huella difícil de borrar, imposible de borrar.

Es ella, así es Carmen. Almería adora a nuestra Guerrera, como se pudo comprobar al final del partido del jueves en el Palacio Mediterráneo. Una legión de niños y niñas, también mayores, madres... querían fotografiarse con ella.

El partido ante Grecia acabó, pero la fiesta siguió con Carmen en la pista, donde los más pequeños y pequeñas del balonmano estaban soñando teniendo a la roquetera tan cerca; nadie quería despertar del sueño.

Hubo estampas preciosas que siempre irán en el corazón de Carmen Martín: “Tenía muchas ganas de jugar en Almería, donde se ha llenado el pabellón. Ha sido un honor jugar en mi tierra con toda mi gente en la grada”, comentó

Agradecida

“Muchas gracias a todos por el apoyo que me han mostrado al final del partido, y si tenía que quedarme hasta las 12 de la noche o la 1 de la madrugada me iba a quedar. Ha sido una pasada, solo tengo palabras de agradecimiento para todos. En Almería nunca he vivido tanto cariño después de un partido, es la primer vez; fuera sí, porque hay mucha afición con pabellones llenos, como estaba el Palacio Mediterráneo”.

Feliz

Recibió la insignia de oro y brillantes por su gran trayectoria antes del partido por parte de la Federación Española de Balonmano: “Ha sido algo muy bonito y todo el público animando desde la grada”.

Le gustaría volver a España: “Claro que me gustaría regresar a España; estoy lejos de mi casa, de mi gente, de mis amigos... de todo”, recuerda.