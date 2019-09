El Conquense herido y con hambre recibe al Madridejos

Por tercer domingo consecutivo, los caprichos del calendario, el Conquense juega en la Fuensanta. Lo hace el domingo a las doce para medirse al Madridejos.

Llega herido el equipo conquense a la cita, tras empatar la semana pasada ante el Illesca no sólo por empatar ante un recién ascendido, que también, sino por la mala imagen dada. Las excesivas rotaciones que hubo en el once no acabaron por funcionar y cuando se quiso reaccionar fue demasiado tarde. Ese pinchazo ha hecho que el partido ante el Madridejos llegue con urgencias para los blanquinegros. La novedad es la vuelta de Diego Manzano tras cumplir dos partidos de sanción.

La victoria en la Fuensanta se antoja fundamental para no entrar en crisis. De momento el inacabado estadio conquense no está siendo un fortín. En los tres partidos jugados hasta el momento ha habido dos empates y una victoria. Es decir, cuatro puntos han volado ya de ahí. Para ganar el Conquense también debe mejorar atrás. 10 goles encajados en seis jornadas es un lastre que te impide subir posiciones en la tabla.