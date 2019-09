La Guardia Civil de Lanzarote está utilizando una celda destinada a la detención de menores de edad, en el Puesto Principal de Costa Teguise, para almacenar la droga que incautan en sus diversas operaciones ya que la isla no cuenta en la actualidad con un depósito judicial para la custodia de este tipo de sustancias.

De hecho, varios familiares de los agentes destinados en la casa cuartel de Costa Teguise, ya han alertado sobre el olor a marihuana que llega a algunas de las viviendas ubicadas en la propia instalación lanzaroteña, según ha publicado Canarias 7.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), a través de su portavoz en la provincia de Las Palmas, Juan Couce, asegura que quizás no sea el lugar más apropiado para almacenar la droga pero que no hay otro en la isla "realmente es el único sitio en el que se puede guardar con unas medidas de seguridad acordes. El problema aquí es que el Ministerio de Justicia no tiene ningún depósito judicial para poder guardar esta sustancia. La droga está a disposición del juzgado competente que entiende de este caso y tiene dos opciones: o autoriza la destrucción o tiene que guardar la droga y al carecer de depósitos para ello, es la Guardia Civil la que está corriendo con la custodia y realmente el problema es que no tenemos en Lanzarote otro sitio para poder meterla".

Couce recuerda que ya en su día la AUGC denunció que la droga se estaba almacenando en los vestuarios del puesto de la Guardia Civil de San Bartolomé. En ese caso, entendían que se estaba incumpliendo la normativa en materia de riesgos laborales y así se denunció ante la Inspección de Trabajo quien ordenó el cese de esa práctica.