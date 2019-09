Recuperación frente a la euforia

El C.D. Leganés (20º, 2 puntos) buscará ante el Granada C.F. (5º, 11 puntos) en Los Cármenes (sábado, 18:30 horas) encadenar su tercer partido consecutivo sin perder (dos empates hasta ahora) que certifiquen una cierta recuperación tras un inicio complicado de temporada.

Algunas señales, confirmadas con los empates de las últimas dos jornadas, son un motivo para la esperanza ya que el equipo ha competido ante dos rivales de nivel (Valencia C.F. y Athletic C.) y la sensación de mejoría es un hecho objetivo.

Enfrente un rival que está en un momento dulce, con tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos.

CUELLAR, AL ATAQUE

“La responsabilidad no fue mía”, así, defendiéndose y atacando, explicó Iván ‘Pichu’ Cuellar el proceso médico que le tiene de baja desde hace varias semanas. El portero tuvo que ser intervenido de urgencia por un “absceso hepático amebiano” causado por un parásito. Ahora el propio cancerbero nos ha dado más datos: el contagio fue “ingerido en contacto con el agua o algún alimento en mal estado. Se produjo durante la estancia de una semana que estuvimos con el equipo en Marruecos”.

Sin aclarar muy bien quiénes, el guardameta tiene claro que hay culpables. “Ponerle nombre es importante, al igual del como, del donde y el porqué. Siempre me gusta asumir responsabilidades, las que me competen. Pero esta vez no fue mía”.

El proceso parece tener una recuperación complicada, o eso se desprende de las palabras de Cuellar. “Me aferraré a la responsabilidad de trabajar para poder volver a ser el que era. No será fácil, pero al igual que en otras ocasiones, volveré con más fuerza”.