Recuerdo y Dignidad y Aranzadi encuentran dos fosas en La Riba de Escalote en la primera jornada de trabajo

Desde las ocho y media de la mañana trabaja la asociación Recuerdo y Dignidad con la Fundación Aranzadi en la exhumación de la fosa común en el paraje de Carraarenillas, La Riba de Escalote. La tarde del pasado 24 de julio ambas asociaciones hallaban restos durante la prospección de lo que serían dos de al menos cuatro civiles asesinados el 16 de septiembre de 1936 estando bajo custodia militar.

Y no solo han encontrado huesos y objetos en la primera fosa, sino que a la una de la tarde ha aparecido la segunda, ratificando así que al menos hay cuatro fusilados en el lugar, según lo narrado por el presidente de Recuerdo y Dignidad Iván Aparicio en Hoy por Hoy Soria. El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán emitía hace unos días una providencia para que la Guardia Civil se personara en la exhumación, y así lo ha hecho, junto a personal judicial para informar de la apertura de la fosa, del hallazgo de los restos, de la ejecución de los trabajos desarrollados y el estado en el que se encuentran. Algo insólito en España.

No se descarta que aparezcan más fosas y más cuerpos, sin embargo hasta que no se lleven a cabo los análisis de lo encontrado no puede definirse quiénes son las personas encontradas. Se busca a cuatro jóvenes, Adolfo Morales, fundador de las Juventudes Socialistas; y en UGT. Silverio Lumbreras, electricista; Gregorio Valdenebro, perteneciente a Unión Republicana; y Alberto Rodrigo, concejal del Ayuntamiento de Berlanga.

Aparicio recuerda que la ayuda de los vecinos fue decisiva para la localización del paraje de enterramiento y colaboraron en las prospecciones hasta que la pala descubrió uno de los bordes de la fosa común.