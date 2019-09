"De la buena imagen no se vive: hay que tener resultados"

El Numancia visita al Racing de Santander este sábado a las 20.00 horas en busca de su primera victoria a domicilio de la temporada después de haber empatado en Riazor y Almendralejo y haber perdido en Tenerife. Lo hará sabiendo que al equipo tradicionalmente -una vez más parece el día de la marmota- le cuesta ganar lejos de Soria. Pero la última salida, en Riazor, dejó buenas sensaciones.

El Numancia jugó bien, dejó una buena imagen y fue competitivo, cuestiones que el entrenador Luis Carrión ensalza, pero sigue mostrándose exigente. “Cada partido diferente pero allí dimos una buena imagen, pero de la imagen tampoco se vive, hay que tener resultados. Creo que en Riazor tenemos una buena imagen y en la segunda parte, exceptuando 2 ó 3 acciones de estrategia de ellos, fuimos competitivos también y yo quiero ser un equipo competitivo fuera de casa y que vaya siempre a por los tres puntos; no quiero ver un equipo que regula y que espera al rival. La idea es esa, ir a Santander a buscar la victoria”.

Enfrente estará un Racing de Santander que ha vuelto a la categoría de plata del fútbol español y que en sus filas tiene a jugadores contrastados en la categoría como el exrojillo David Rodríguez, David Barral, Alexis, Kitoko, Álvaro Cejudo... “Es un equipo que ha variado un poco desde hace dos jornadas y ha sacado buenos resultados está jugando con dos puntas más claros y es un equipo que a mí me gusta mucho, tiene buenos jugadores, que el entrenador trabaja muy bien, que ya lo conozco y sé cómo trabaja. Y para afrontar el partido, lo que nosotros somos: intentar no dejar jugar al rival ser un equipo dinámico, tener balón todo lo que podamos, siempre intentar hacer daño, no tener balón por tenerlo, porque al final no vale para nada y ser valientes al fin y al cabo. No voy a decir situaciones tácticas que hemos trabajado porque eso que lo piense Iván (Ania) cuando vayamos allí”.

En el Numancia es baja Alberto Escassi, por sanción tras su expulsión frente al elche, y Admonio por lesión. Además Héctor Hernández sigue con algunas molestias, mientras que Néstor Albiach ya tiene el alta médica, pero de momento no ha entrado en la lista de convocados, como tampoco la han hecho Guillermo ni Nacho.