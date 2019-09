Aprobación unánime para impulsar la celebración del Mundial de Motocross

Todos los concejales y concejalas de la Corporación municipal han apoyado la proposición para acordar e impulsar la celebración del Campeonato del Mundo de Motocross en Talavera, que ha sido presentada por el grupo Vox. La portavoz del grupo socialista, Flora Bellón, ha defendido que “somos conscientes de que celebrar aquí el campeonato puede traer muchos beneficios”, de hecho, ha avanzado que la alcaldesa tiene previsto reunirse con la Federación para hacer las gestiones oportunas e “intentar, entre todos, que el Mundial, que es iniciativa del promotor, venga a Talavera”.

Por su parte, el concejal de Deporte en Igualdad, Sergio Gutiérrez, ha recordado que apenas se ofreció margen al Ayuntamiento para tomar la decisión, ya que se exigió una respuesta en “tan solo 48 horas”, con el hándicap de que el Gobierno llevaba un par de semanas formado y se estaba conociendo y pagando la deuda adquirida del anterior Ejecutivo local. Ante eso, se sabía que había que pagar un canon de 300.000 euros más otros 100.000 de acondicionamiento del circuito. “Gobernar es gestionar los recursos que tenemos, así como priorizar en las necesidades; muchos ciudadanos no entenderían que trajéramos ese evento teniendo en cuenta el mal estado de todas las instalaciones deportivas de la ciudad”, ha resumido.

Igualmente, el edil ha señalado que “tenemos que estar supeditados a un presupuesto público y gestionar de manera responsable”. Respecto a la colaboración de otras Administraciones, ha recordado que la Diputación no estaba constituida y los cargos de la Junta estaban recién nombrados; lo que no será un impedimento para que el Gobierno de Tita García Élez solicite “ayuda económica a estas Administraciones”, así como se luchará para que “éste u otro evento de carácter nacional o internacional venga a Talavera”. En esta línea, se ha mostrado favorable a apostar por el mes del deporte de motor, que ha incluido en la proposición Vox, y ha preguntado al Partido Popular “por qué en 2017 y 2018 no se realizó este evento en la ciudad y por qué no se presupuestó y fijó la partida para este 2019 para este evento deportivo.