Deja Cs el dirigente vasco que pactó con el PP ir juntos a las urnas

Javier Gómez, hasta ayer número dos de Ciudadanos en Euskadi, se marcha antes de que la dirección de Ciudadanos le eche. El partido de Albert Rivera estaba ultimando un expediente disciplinario de expulsión, después de que ayer anunciara su cese como secretario de organización de la formación naranja en Euskadi por llegar a un acuerdo de coalición electoral con el PP vasco a espaldas del partido y animar a afiliados a que voten al PP.

Esa es la razón que ha esgrimido Cs y que Javier Gómez rechaza, después de defender su “lealtad” a Rivera y calificar las acusaciones de “degradantes”.

“Es simplemente por el trato degradante. No me merece la pena seguir en un partido así y, por eso, esta mañana he presentado mi baja, se me ha comentado que está aceptada y ya esta” ha asegurado a la Cadena SER.

Gómez añade que no está solo y prevé más bajas en Cs Euskadi, después de reiterar que su actuación siempre ha sido leal.

La respuesta ha llegado desde la dirección vasca que niega ese extremo y responsabiliza directamente a Gómez del desenlace.

“Yo creo que el partido se ha comportado con lealtad, cosa que el desde luego no puede decir” ha lamentado Luis Gordillo, número uno y portavoz en Euskadi.

Gordillo también ha acusado al PP vasco de “dinamitar los puentes con Cs” por sortearle en la negociación e “impedir” así cualquier tipo de acuerdo en Euskadi.