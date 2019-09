García Egea, en Alicante: "No descarto que Ximo Puig pida el voto para otro candidato que no sea Pedro Sánchez"

La precampaña electoral de los próximos comicios del día 10 de noviembre ha aterrizado ya en Alicante. Hoy ha visitado la ciudad el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, quien ha criticado duramente al socialista Pedro Sánchez por no haber sido capaz de llegar a acuerdos para formar gobierno.

En declaraciones a los medios de comunicación esta mañana en el paseo de la Explanada de Alicante, Egea ha afirmado que "el próximo 10 de noviembre hay que elegir entre el modelo de éxito de gobiernos como el de la Diputación o el Ayuntamiento de Alicante o el bloqueo al que nos somete Pedro Sánchez".

Además ha puesto en duda que Ximo Puig vaya a apoyar Sánchez en las próximas elecciones. Egea ha comentado que "ni siquiera Ximo Puig esta contento con Pedro Sánchez en la Moncloa" y ha añadido que no descarta que el president de la Generalitat comience a pedir el voto para otro candidato.

Asegura que ya se está notando que la desaceleración económica ha llegado con fuerza a la Comunitat Valenciana, una autonomía que "está siendo ninguneada por el Gobierno de España".

"La Comunitat necesita un presidente que conozca sus necesidades y que acuda al rescate de ella para mejorar la financiación, las infraestructuras y para paliar el déficit hídrico" declara.

Teodoro García Egea ha comenzado su discurso acordándose de los municipios de la Vega Baja afectados por la gota fría y agradeciendo las labores realizadas por parte de todas las fuerzas de seguridad y emergencias así como de los propios vecinos. Además, ha asegurado que seguirán en las instituciones reivindicando las ayudas necesarias y que pedirán que se actue de forma preventiva para que sucesos como éste no vuelvan a ocurrir".

Pide a Sánchez que rompa los pactos con los partidos independentistas

Egea, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a romper los pactos en ayuntamientos e instituciones como la Diputación de Barcelona del PSC con partidos independentistas por "obligación moral" tras los "hechos gravísimos conocidos hoy".

Así se ha expresado García Egea en referencia a la confesión de uno de los CDR detenidos, que explicó al juez que "le dijeron" que el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, "conocía los planes violentos del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) para entrar en el Parlament".

Para Egea, el Gobierno de España tiene "la obligación legal" de "recurrir todas las acciones aprobadas en el Parlament de Catalunya" --en referencia a las resoluciones aprobadas el jueves por Junts Per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP sobre "trabajar para conseguir la amnistía de los presos soberanistas si son condenados en la sentencia del juicio del 1-O"--, así como la "obligación moral de romper todos los pactos con los independentistas que mantiene --el PSC-- con los independentistas en los Ayuntamientos y la Diputación de Barcelona".

El secretario general ha considerado que Sánchez debe "decir si está con los independentistas o con los constitucionalistas". "Si no lo hace sabremos a lo que nos enfrentamos el 10 de noviembre", ha aseverado.

"En España, la gente cuando tiene un problema no llama a los CDR, no llama a estos señores violentos, sino llama a la Guardia Civil, a la Policía y a los Mossos, a los que están garantizando nuestra libertad, y Pedro Sánchez debería estar al lado de los que garantizan la libertad y no del lado de los que intentan coartarla", ha manifestado.

Por ello, Egea considera que si Sánchez "siguiera como si no pasara nada en los ayuntamientos" se podrá saber si el PSOE "prefiere tener poder aún a costa de los CDR y Torra o si prefiere el lado de los constitucionalistas".

España Suma con el logo del PP

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha señalado que "hasta el lunes hay tiempo" para formalizar una coalición de España Suma con otros partidos como Ciudadanos y ha afirmado que si esta "no consigue materializarse, habrá una papeleta de España Suma con el logo del PP".