El desempleo de los revolucionarios

Juan Carlos Aragón tenía la virtud de hacer sentencia de sus pensamientos. No tanto por la firmeza de su voz como por la contundencia de sus razonamientos. La eternidad de sus ideas es lo mejor de El otro Juan Carlos, el cortometraje proyectado en la inauguración de Alcances, que no es otra cosa que la entrevista prácticamente en bruto, que el comparsista filósofo ofreció al equipo de Manuel Iborra para su documental Carnaval 2015/2016, que después usó para su película La fiesta de los locos.

Aragón fue el que eligió como escenario de su entrevista una bucólica duna de Cortadura. Qué mejor lugar, tan irrefutablemente hermoso, para quejarse de las cosas que le parecen feas. Por ejemplo, la escasa atención a la filosofía o a la cultura de la calidad. O la alienación a la que la sociedad está sometida, condenada por una creciente falta de identidad.

Su momento más sublime es cuando habla de revolución. "Es un concepto que suena del carajo". Habla de la francesa, "que no se ha contado bien en los colegios", y de la cubana, que la enamoró por las canciones de Silvio y el ideal del Che. "La mayoría de la gente prefiere vivir arrodillada que morir de pie. Los revolucionarios hoy en día estamos en paro, no tenemos mucho que hacer porque necesitamos a la gente y la gente no está por la labor".

Y de ahí llega a Cádiz para hablar de violencia justificada. "No creo en el pacifismo", dice poniendo como ejemplo las conquistas de los astilleros gaditanos, logradas a golpe de puentes quemados. Lo contrasta con la cantidad de esquiroles que ha encontrado en las huelgas en el profesorado, especialmente el de Secundaria. Y para hablar de carnaval. El del Falla, "un circo al servicio del poder, controlado por los premios". El de la calle, "cobarde porque las cosas hay que atreverse a cantarlas en una final delante de toda Andalucía y parte de España".

Alcances acertó con Aragón como reclamo para prácticamente llenar el aforo del maravilloso patio del ECCO, excelentemente sonorizado y adecuado para la proyección a modo de cine de verano. Asistió, entre otros, la viuda del comparsista, Luisa Tejonero. Previamente, se había exhibido un modesto homenaje audiovisual a José Manuel Marchante, director del festival Alcances entre 1979 y 1992, en un atropellado recorrido por el Cádiz, el cine, la cultura y la persona.

El director artístico de Alcances, Javier Miranda, animó al variado público a buscar en las diferentes secciones. "Lo bueno de nuestro festival es que seguro que hay una película para cada uno de vosotros". La concejala de Cultura, Lola Cazalilla, celebró esta nueva cita con el cine y situó a Aragón y Marchante como ejemplos del "poder transformador" de la cultura. "Salimos de aquí más sanados".

(Alcances se inauguró ayer y continuará hasta el 5 de octubre en varios espacios de Cádiz. La programación completa se puede consultar en este enlace)