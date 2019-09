El Nueva Elda se hace fuerte en casa (4-1)

El Nueva Elda F. S. ha sumado esta tarde en el “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez” su segunda victoria de la temporada al vencer a la A. D. Madroñera (4-1) en el partido de la tercera jornada de liga en el Grupo 4 de la Segunda B de fútbol sala.

La victoria, como se preveía, no ha sido fácil para los de Elda que antes de que Abel Fernández marcara el 1-0 al batir la portería madroñera a la salida de un córner mediada la primera mitad, minuto nueve, tuvo dos ocasiones claras en los pies de Aarón Barceló en el tres y de Juan Castell en el seis.

Los de Pedro Barquilla tuvieron el empate en el trece, aunque se encontraron con la acertada intervención de Aarón García, aunque un minuto después, la réplica del Nueva Elda no se hizo esperar y Raúl Villaverde estrelló un zapatazo en el palo. La insistencia de los de David Valverde “Dada” volvió a encontrarse con la madera en el 16 cuando Aarón Barceló no acertó a batir la meta visitante.

El Nueva Elda suma una nueva victoria / Nueva Elda

La A. D. Madroñera siguió porfiando por el empate que llegó a tres minutos del descanso después de un saque de córner rápido. Tras el 1-1, los extremeños se fueron arriba y a falta de medio minuto para el asueto estuvieron a punto de irse al intermedio por delante en el electrónico pero su disparo se encontró con la madera.

En la reanudación, Dada apostó por el quinteto formado por Aarón García en la puerta con Raúl Villaverde, Juna Castell, Matheus Nunes y Alberto Castelló y a los cinco minutos de esa segunda parte llegó el 2-1 que firmaba Alberto Castelló y minuto más tarde, Alvarito Tomás parecía sentenciar el choque al lograr el 3-1 al culminar una jugada de estrategia. Nada más lejos de la realidad porque los de Barquilla no arrojaron la toalla y aunque los de Dada tenían el control del choque con ocasión fallida de Raúl Villaverde a falta de poco menos de ocho minutos, el Madroñera se fue buscando la meta eldense y no la batió por poco ya que Matheus Nunes salvó in extremis en línea de gol encontrando la respuesta del Nueva Elda por medio de Álvaro que no marcó por muy poco.

A falta de cuatro minutos para el final, Pedro Barquilla ordenó jugar de cinco obligando a los eldenses a extremar su rigor defensivo llegando incluso a incomodar a Aarón García que respondió con un paradón evitando el 3-2 cuando apenas quedaba un minuto para el bocinazo final.

Con el Madroñera volcado, Abel Fernández culminó una contra lanzada por Alberto Castelló logrando el definitivo 4-1 cuando quedaban 47 segundos para la conclusión.

Victoria muy trabajada del Nueva Elda ante un A. D. Madroñera que causó una muy grata impresión en su primera visita a Elda.

Ahora, los de Dada se centran en el choque que les llevará hasta el colegio El Valle – Sanchinarro de Madrid para visitar a los colegiales el sábado a partir de las seis y media de la tarde.