"Estamos haciendo las cosas bien, pero aún hay mucho margen de mejora"

David Velázquez se ha convertido en un fijo en las alineaciones de Juanjo Durán y con tan sólo 23 años está demostrando un carácter y una madurez que le ha granjeado el respeto y cariño no sólo del club sino también de la afición industrialista.

Llegó el pasado verano “y fue gracias al míster”, recuerda el jugador que “desde que me explicó el ambicioso proyecto de este año tenía claro ya dónde quería jugar esta temporada. Qué te llame un club como el Jerez Industrial es un honor y un apasionante reto que no quería perderme”.

Ahora, apena tres meses después de su presentación como nuevo jugador industrialista, el joven zaguero destaca que “me siento muy a gusto en todos los sentidos, el club está perfectamente organizado y los directivos son gente cercana que trabajan muy duro para que todo funcione como debe. En la parcela deportiva tenemos un vestuario muy sano, todos tenemos mucha ilusión y ganas de trabajar y a buen seguro que poco a poco conseguiremos alcanzar el nivel que todos esperan de nosotros. Ahora mismo el míster está depositando su confianza en mí pero tengo claro que cuando me toque estar sentado en el banquillo o en la grada seguiré trabajando al 200% para entrar en el once inicial y apoyando a mis compañeros ya sea desde dentro o fuera del terreno de juego. Con trabajo y sacrificio seguro que conseguimos el objetivo de disputar el play off de ascenso a División de Honor”.

Tras la disputa de las tres primeras jornadas David tiene claro que “hay que salir enchufado desde el principio porque la categoría es muy dura y cualquier rival te puede pintar la cara. El equipo ha ofrecido muy buena imagen en los dos partidos en casa exceptuando los primeros veinte minutos del partido ante el Chipiona del pasado domingo, pero hay mucho margen de mejora. Es cierto que contra la Bazán no estuvimos afortunados y debemos de corregir los errores cometidos y tratar de ser los más regulares a lo largo de temporada. Lo mejor está por llegar seguro que con el apoyo de la afición conseguiremos el objetivo”.

Esta semana rendimos visita a la U.D. Roteña en un partido en el que volverá a reencontrarse con antiguos compañeros y que para el bravo zaguero industrialista “será un partido complicado, contra un rival que seguramente va a luchar por meterse en los puestos de play off. Volver allí significa volver a ver a grandes personas que conocí el año pasado, que es con lo que me quedo principalmente. Vamos a tener que trabajar duro para traernos los tres puntos de allí. En lo personal me tomo el encuentro como un partido más pero si es cierto que volver a jugar allí, en ese campo, será muy bonito".