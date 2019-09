Isra vuelve "con muchas ganas" de ayudar al equipo

El Xerez CD ha completado este sábado en las instalaciones de Santa Fe su última sesión de entrenamiento antes del encuentro ante el Conil CF. Álex Revuelta regresa al equipo tras cumplir su partido de sanción ante el Ceuta, e Israel ya está disponible para debutar esta temporada.

El capitán azulino está encantado de poder jugar, "terminé la temporada pasada lesionado, he comenzado ésta lesionado y hace tiempo que estoy deseando volver a competir”. Israel no esconde que lo ha pasado mal viendo al equipo desde fuera: "Claro, cuando los resultados no son positivos y uno no puede ayudar la impotencia es grande”.

Ante el Conil CF este domingo, el defensa confía en el apoyo de la afición, “que hasta ahora, es lo mejor que estamos teniendo. En los dos partidos de casa ha habido más de 1.000 personas aquí en La Granja, otros años no lo hemos tenido y este año que lo estamos teniendo no estamos sacando los resultados, esto es la historia del Xerez. Ya lo he dicho varias veces pero queremos que el domingo nos sigan apoyando como hasta ahora y darle la alegría que se merece".

Llega a La Granja un rival con menos nombre que el Ceuta o Betis Deportivo pero igual de peligroso según Isra: “El día de la Lebrijana parecía que le íbamos a meter tres y en 10 minutos nos remontan el partido y pierdes los puntos. Aquí hay que estar a muerte todos los domingos. Nosotros respetamos al máximo al Conil y lo que queremos es que llegue cuanto antes el partido para competir y ganar".