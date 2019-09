El fiscal superior de Balears pide la absolución de Florit por el 'Caso móviles'

El fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, pide la absolución del magistrado Miguel Florit por el rastreo de llamadas y la incautación de móviles y otro material a redactores de Europa Press y 'Diario de Mallorca' que cubrían el 'caso Cursach'. Considera que los hechos no son constitutivos de delito.

En su relato de los hechos, el Ministerio Público sostiene que el magistrado Florit dictó las medidas que afectaban a los periodistas teniendo ya identificados a una serie de funcionarios policiales como presuntos autores de la revelación de secretos. También argumenta que los listados de llamadas de los móviles de los redactores no permiten descubrir las fuentes periodísticas porque son una "relación de números de teléfono que no identifican a su titular y, mucho menos, el contenido de la conversación mantenida". Asimismo, el fiscal Barceló también resalta que el juez Florit devolvió los dispositivos precintados y por lo tanto considera que la medida "no se llegó a materializar".

Cabe recordar que la representación de Europa Press, 'Diario de Mallorca' y EFE y los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre piden condenar al juez a penas que suman 42 años de inhabilitación por prevaricación, vulneración del secreto profesional y otros delitos.