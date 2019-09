Mariano García queda eliminado en la primera fase de 800 metros en el Mundial de Atletismo en Doha

El atleta murciano Mariano García ha sido eliminado en la prueba de 800 metros disputada en Doha. Enmarcada dentro del Mundial de Atletismo en Doha, el joven deportista de Fuente Álamo disputaba su primera prueba mundialista finalizando en sexta posición con un tiempò de 1:49.08. Ni por tiempo, ni por posición podrá estar en la fase de mañana.

Su estrategia se basó en aguantar la velocidad en la calle dos, donde encontró su sitio con dificultad. Tuvo serios problemas al intentar mantener el pulso con los demás atletas, donde Mariano se desfondó en los 200 finales, pero sus rivales le aventajaron y se marcharon por mucho.

En declaraciones tras la prueba reconoció que "no ha sido mi día, no hay excusas, aunque he hecho la mejor carrera que he podido. Nos quedaremos en ronda, pero intentaremos mejorar. Vamos a empezar a preparar el año olímpico después de la locura de haber estado en un Europeo y un Mundial".