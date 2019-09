Las familias con trastorno del lenguaje piden una inclusión real

Alrededor de 60 familias de Castilla-La Mancha reclaman la inclusión real de niños que sufren trastorno del lenguaje. Este sábado se ha adelantado en Toledo la celebración del Día Mundial dedicado a este trastorno, que es el próximo 30 de septiembre. Unas familias que piden la inclusión "definitiva y real" en campos como la educación o la sanidad.

Esta alteración puede afectar a la comprensión y al lenguaje, así como a uno o varios componentes del mismo, como la sintaxis, la fonología o la semántica. La asociación de Familias de Niños con Trastorno del Lenguaje en Castilla-La Mancha, asegura que su lucha es diaria y que en nuestra región este fenómeno no está catalogado como discapacidad, algo que les impide acceder a ayudas.

"Las terapias son muy caras y no recibimos respuesta de las administraciones", explica Ana Sánchez, una de las componentes de la asociación, que pide que el TEL se reconozca como discapacidad. "No entendemos por qué en unas comunidades sí y en otras no".

Este sábado, el colectivo de familias con niños afectados por el TEL ha visibilizado su lucha en el Parque de la Vega, en Toledo, con un mercadillo benéfico y varias actividades como zumba, scape room o talleres de estimulación del lenguaje.

"Si cambiamos la forma de dirigir la clase, se benefician nuestros hijos y el resto del alumnado". Un pequeño cambio que mejoraría la vida de estos niños y de sus familias.