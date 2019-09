"Los pies están doloridos, pero las ideas siguen estando muy claras"

Hoy llega a Córdoba la columna de pensionistas andaluces que marcha a pie desde Rota hacia Madrid para defender unas pensiones dignas.

Esta noche han dormido en el polideportivo de Fernán Núñez y a primera hora de la mañana, con las primeras luces del día, han vuelto a ponerse en camino.

Por delante, 30 kilómetros hasta llegar a Córdoba y más de 400 todavía para llegar a Madrid.

Allí se sumarán a otros pensionistas del resto de comunidades autónomas que marchan también a pie hasta Madrid, para unirse el próximo 16 de octubre en una gran manifestación para reclamar la garantía de unas pensiones dignas .

MÁS DE 250 KILÓMETROS RECORRIDOS

Participantes en la Marcha Andaluza por las Pensiones Dignas / Dolo Fernández / Marcha Andaluza por las Pensiones

Salieron el 23 de septiembre desde Rota, en la provincia de Cádiz. Han andado durante nueve días, y han recorrido ya 250 kilómetros.

Los pies y el cuerpo van ya doloridos, pero las ideas más claras que nunca.

SU OBJETIVO

Con la marcha no solo piden la garantía de unas pensiones dignas, sino también que se revisen y se equiparen las pensiones por viudedad, que se agilicen las declaraciones de dependiencia, o que se elimine el copago sanitario para los mayores.

SUS HISTORIAS

Una treintena de activistas de la marcha andaluza a pie por las pensiones dignas / Dolo Fernández / Marcha Andaluza por las Pensiones

Aunque van recibiendo apoyos en todos los municipios por los que pasan, y hay activistas que se suman para acompañarlos en algunos de los tramos, el núcleo principal de la columna andaluza por las pensiones dignas, lo componen una treintena de jubilados y jubiladas.

ÁNGEL GUERRA

Entre ellos Ángel Guerra, de Rota, Cádiz. Tiene 67 años , ha trabajado toda su vida en el sector del transporte. Es uno de los impulsores de la marcha y el responsable de logística.

"Nuestra marcha se hace para darle visibilidad a un problema muy grave, es una cuestión de justicia social", señala.

"Esto no es producto de una tarde, no es una ocurrencia, es producto de una injusticia que se viene sucediendo desde hace años con los pensionistas, y vamos a intentar cambiarlo".

ÁNGEL NOVO



Ha sido agente de Policía Nacional durante 40 años y nunca pensó que con su edad, tendría que volver a la calle a manifestarse para garantizar unas pensiones dignas para las generaciones futuras.





ELVIRA

Tiene 68 años, es de Tenerife, en cuanto tuvo conocimiento de que la columna de pensionistas partía de Andalucía hasta Madrid, no se lo pensó. Tomó una avión y se sumó a esta marcha a pie.

Y motivos no le faltan. Ella viene para reivindicar la equiparación de las pensiones, y fundamente las que afectan a las mujeres. "La brecha de género tiene un reflejo brutal en las pensiones. No hay más que ver las cantidades que se cobran por parte de las mujeres y ya no hablamos solo de las de viudedad, que son sangrantes", dice.

ANTONIO FERNÁNDEZ

es el más veterano de la marcha , tiene 71 años.

Es vecino de Antequera, pero australiano de nacimiento. Ha trabajado como mediador internacional y ahora cobra una holgada pensión del Gobierno Australiano.

Podría estar tranquilamente en su casa, pero "por solidaridad y por conciencia social" está participando en la columna de pensionistas andaluces que marcha hacia Madrid.

Antonio echa de menos a los jóvenes. "¿Dónde están?, nos deberían acompañar en esta marcha , porque la hacemos realmente para ellos, para que cuando lleguen a la edad de jubilación puedan disfutar de una pensión digna".

Lamenta la "pasividad" ante asuntos como este de justicia social, y critica "la comodidad de no mover un dedo" mientras las pensiones sirven para dar apoyo económico a muchos miembros de la famiila, en este escenario de crisis económica.