El Elda - C.E.E. suma su primer triunfo con demasiados apuros (26-25 )

El Bm. Elda – C.E.E. se ha estrenado ante su público en liga, logrando un trabajado triunfo ante un H. Vila – real muy irregular y que, sin embargo, obligó a los de José Francisco Aldeguer a apretar los dientes en labores defensivas y a afinar la puntería de cara al marco rival.

Durante los primeros treinta minutos, los ataques estuvieron más finos que las defensas como demuestra que se marcaran 27 goles en la primera mitad donde, sin embargo, los de Elda fueron superiores administrando rentas entre tres y cuatro goles excepto entre los minutos 14 y 21 donde los vilarrealenses hicieron un parcial de 0-3 pasando del 10-5 al 10-8 que no fue suficiente para acercarse en el electrónico al tiempo de descanso señalaba un esperanzador 15-12 para los del Centro Excursionista Eldense.

Camisetas de apoyo a Jose Vara / Cadena SER

Aunque comenzó la segunda mitad con gol visitante (15-13), no tardó en reaccionar el Bm. Elda – C.E.E. que pisó el acelerador para ponerse 19-14 cuando no se había cumplido el minuto ocho de la reanudación. La tímida reacción de los visitantes comprimió el resultado, aunque sin poder rebajar la ventaja de tres goles que de manera constante y como mínimo, manejaban los de Aldeguer y que le permitieron sumar su primera victoria de la temporada a pesar de llegar al tramo final con más apuros de los previstos cuando los castellonenses se pusieron a dos goles (26-24) con tres minutos y medio por delante y después de que Aldeguer hubiera pedido time out en el 24´26” y de Pablo Arrufat hiciera lo propio dos minutos después que le vino mejor a su equipo porque Carlos Sánchez puso contra las cuerdas al equipo eldense al comprimir el marcador hasta el 26-25 con menos de un minuto por delante lo que obligó al técnico local a pedir otro tiempo muerto para corregir la sangría defensiva que estaba padeciendo su equipo aunque al final se haya quedado con los dos puntos.

El próximo domingo (12:00 h), el Bm. Elda – C.E.E. visitará el pabellón municipal Internúcleos de Sagunto para medirse al Fertiberia Puerto Sagunto “B” que esta semana ha caído (36-24) en la pista del C. Bm. Mislata.

Bm. Elda – C.E.E.: Iván Cruz y Jairo Muñoz (porteros), José Carlos Aldeguer, Jorge Maestre (6), Sergio Rubio (1), David Quiles (2), Iván Valero (2), Pepe Beltrán, Salva Gil (2), Israel Alcañiz, David Maestre (5), Chema Asencio (2), Pedro Reyes (2), Ángel Saura (1), Tito Ruano (2) e Imed Beddiar (1).

H. Vila - real: Vicente de Diego, David Bueno e Iván Forner (porteros). Alejandro Alfonso (2), Pablo del Rincón (5), Alejandro Timor (2), Marc Andreu Martínez (5), Youcef Haddallah (1), Alberto Hernández (2), Marc Sánchez (4), Marc Carda, Luis Arnau (1), Carlos Sánchez (1) y Lázaro Bogeano (2).

Árbitros: Daniel Montoro Sánchez y Jesús Valencia López del Prado (Castilla – La Mancha). Cuatro exclusiones por equipo.

Parciales: (3-1)(7-3)(10-5)(10-7)(13-10)(15-12)-(17-14)(19-16)(21-18)(24-20)(26-23)(26-25).

Pabellón: “Rafael Tapia Valdés” de la ciudad deportiva del Centro Excursionista Eldense.

Incidencias: 2ª jornada del Grupo E de la Primera Ncnal. de balonmano masculino. Los jugadores del equipo eldense saltaron a la pista luciendo camisetas de ánimo a su compañero Jose Vara que se perderá buena parte de la temporada por lesión.