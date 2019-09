Tatay, campeón por partida doble

Día grande de carreras este domingo en el Circuito de Jerez-Angel Nieto donde se ha disputado la 6ª prueba del certamen Internacional de Motociclismo FIM CEV Repsol en el que las victorias se las han adjudicado: Carlos Tatay por partida doble en Moto3 World Championship, Diogo Moreira e Izan Guevara en ETC, proclamándose este último nuevo campeón de la European Talent Cup, y Edgar Pons en Moto2 European Championship. En la carrera ETC2 que cerraba el programa destinada como aliciente para aquellos pilotos de ETC que no lograron clasificarse para las pruebas oficiales vencía Kiko Maria.

Mucho ambiente, alrededor de 19.000 aficionados durante el fin de semana y especialmente hoy en el trazado jerezano con una afición deseosa de ver espectáculo en pista que finalmente no defraudó con carreras muy emocionantes y competidas. Además, los aficionados que se acercaron este domingo desde bien temprano al circuito, tenían el aliciente extra del Pit-Lane Walk (Paseo por Boxes) a primera hora de la mañana donde hubo mucho público, familias especialmente con niños que disfrutaron desde esta área con el trabajo de los mecánicos sobre las motocicletas expuestas. En cuanto a la climatología, temperaturas agradables durante la mañana que fueron en ascenso y calurosas a medida que se acercaban las horas centrales del día.

Arrancaba el programa de pruebas de esta jornada dominical, con la primera carrera del mundial Junior de Moto3 en la que los protagonistas fueron los mismos que lucharon ayer por hacerse con la pole. Es decir, Carlos Tatay, el líder del certamen Jeremy Alcoba, Vicente Pérez, Xavier Artigas, Mario Suryo Aji.. que pronto tomaron las riendas de la carrera para marcar un ritmo frenético tomando unos metros de ventaja con respecto a un extenso grupo de pilotos que rodaban en los mismos tiempos. Del trío de cabeza emergió un Carlos Tatay, hoy implacable, que no dio opción al resto de competidores logrando meter metros de asfalto con respecto a Alcoba y Artigas para lograr su segunda victoria de la temporada. Por detrás, cuando Alcoba y Artigas se veían luchando por repartirse el pódium, se encontraron en la vuelta final con el japonés Ryusei Yamanaka y el español Pedro acosta que lograban contactar y pelear con ellos por el pódium que finalmente era para Alcoba en segundo lugar y Artigas que lograba la tercera plaza. En la segunda carrera, eran Carlos Tatay, Jeremy Alcoba y el japonés Ryusei Yamanaka, quienes pronto abrían hueco con respecto a un grupo compacto formado por casi quince pilotos, si bien, el exceso de vigilancia entre ellos de este trío de cabeza provocó que bajaran el ritmo y el grupo perseguidor se fuese acercando paulatinamente en cada vuelta, aunque finalmente lograron mantenerlos a raya para llegar a las postrimerías de la carrera con Tatay abriendo hueco al final para ganar por segunda vez hoy, mientras el japonés, le ganaba la partida con foto finish incluida a Jeremy Alcoba que se tenía que conformar con la tercera plaza, si bien, sale de Jerez afianzado en el Campeonato que domina con 154 puntos por 117 de Carlos Tatay.

En Moto2, nueva victoria de Edgar Pons tras un intenso batallar durante la última parte de carrera con Héctor Garzo que fue segundo. Y es que Pons, no hizo la mejor de las salidas viendo como pronto tomaban el mando Garzo y el italiano Alessandro Zaccone que iba muy rápido en las primeras vueltas manteniendo el ritmo de Garzo sin problemas aunque en la última parte de la carrera era sobrepasado por Pons que venía muy fuerte desde atrás y también daba cuenta a falta de 5 vueltas de Garzo para lograr una nueva victoria, quinta de la temporada que le hace salir de Jerez con el título casi en el bolsillo con 171 puntos (118 de Héctor Garzo) a falta de tres carreras por concluir el certamen.

La European Talent Cup, puso mucha emoción en pista con carreras plenas en las que los jóvenes aspirantes algún día a profesionales, lo daban todo en cada milímetro del asfalto, de ahí que en los instantes iniciales de la carrera fuese una larga serpiente multicolor de pilotos todos casi en el mismo segundo, un bonito espectáculo para los aficionados. De entre los aspirantes a la victoria, el hispano-japonés Daijiro Sako, el brasileño Diogo Moreira, el líder del certamen Izan Guevara, y el andaluz José Antonio Rueda, que intentó pero al final no pudo contactar con el trío de cabeza, toman unos metros de ventaja para luchar entre ellos en las vueltas finales en las que se iban intercambiando las posiciones. El hispano-japonés Sako vendía cara su derrota ante los ataques de Guevara y Moreira, si bien, no pudo hacer nada con Guevara que tomaba el mando para lograr una nueva victoria sexta de la temporada. Al final, Sako fue penalizado con una posición por sobrepasar los límites de pista tomando la segunda plaza el brasileño Diogo Moreira.

En la segunda carrera de esta categoría, se formó un grupo compacto de 8 pilotos, entre ellos los favoritos a la victoria con un Guevara que quería ser campeón ya en Jerez tomando posiciones a final de carrera para dar el golpe definitivo de lograr coronarse ganando además la carrera, si bien, en una vuelta final de infarto, era el brasileño Diogo Moreira quien se hacía con el triunfo con David Alonso en segundo lugar y finalmente Guevara, tercero que con este resultado se proclamaba matemáticamente campeón de la European Talent Cup a falta de dos carreras por concluir el campeonato.

Moto3 carrera 1: Carlos Tatay 28.44.696 2.-Jeremy Alcoba 28.52.179 3.-Xavier Artigas 28.52.220…

Moto3 Carrera 2: 1.-Carlos Tatay 28.47.809 2.-Ryusei Yamanaka 28.50.550 3.-Jeremy Alcoba 28.50.551.. / Clasificación General del Campeonato; 1.-Jeremy Alcoba 154 puntos 2.-Carlos Tatay 117 3.-Xavier Artigas 114

Moto2 European Championship: 1.-Edgar Pons 29.26.982 2.-Héctor Garzo 29.29.021 3.-Alessandro Zaccone 29.35.482… / Clasificación General del Campeonato 1.-E.Pons 171 puntos 2..-Héctor Garzo 118 3.-Niki Tuuli 101

ETC carrera 1: Izan Guevara 27.37.915 2.-Diogo Moreira 27.38.198 3.-Daijiro Sako 27.38.203…

ETC carrera 2: Diogo Moreira 27.48.946 2.-David Alonso 27.49.107 3.-Izan Guevara 27.49.159…/ Clasificación general del Campeonato: 1.-Izan Guevara 180 puntos 2.-David Alonso 102 3.-Iván Ortolá 93 4º Fermín Aldeguer 93