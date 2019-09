El pasado y el futuro de UGT

Mercedes Alvariño, madrileña de 76 años, y Rocío Marín, también madrileña, de 25, están unidas por la lucha Sindical. Alvariño milita en UGT desde 1975, mucho antes de que naciera Marín. Mientras el sindicato celebra su 130 aniversario, veterana y primeriza reconocen los logros que se han conseguido en la lucha por los derechos laborales. Aún así, ambas coinciden en el largo camino que queda por andar.

Marín, que trabaja en una tienda de ropa, está en el sindicato para luchar por una futuro para los jóvenes. "No hay oportunidades laborales y los sueldos no dan para formar una vida", reconoce la joven. Alvariño, con 44 años de militancia sobre los hombros, ingresó en UGT por convicción ideológica mientras trabajaba en la industria metalúrgica. Ahora, la veterana teme "volver a vivir tiempos pasados" en los que los derechos no estaban garantizados.

UGT cumple 130 años

UGT cumple ciento treinta años. El sindicato lo este fin de semana en un acto que ha congregado a dirigentes y militantes con un mensaje claro: se ha avanzado pero queda mucho que hacer.

Más de un siglo de lucha y los problemas de los trabajadores siguen siendo los mismos. Eso han defendido los miembros de UGT que han estado en el acto de esta mañana. Los sindicalistas reconocen que los problemas siguen siendo muy parecidos pero que las amenazas que los provocan, como la globalización o la revolución digital, se han ido modernizando y que por tanto ellos también deben renovarse. Luis Miguel López Reillo, secreatario general de UGT en Madrid, asegura que llevan cien años peleando por lo mismo.

En los actos de celebración han intervenido, entre otras figuras, la expresidenta de Brasil Dilma Roussef, en un acto en apoyo a Lula de Silva.