El Alavés prolonga la pesadilla

De pequeño, cuando te gustaba una película, te ponías a 2 centímetros de la pantalla, piernas en posición de yoga sentado en la alfombra, cuello de cemento y mirada inamovible hacia el televisor. Sacábas la cinta en repetidas ocasiones para ponerla en bucle. Así hasta que hubiera que comer, ducharse o algo importante o de más prioridad en casa. Eso le está pasando al Mallorca de Vicente Moreno. En casa y fuera de ella, pero la película que está proyectándose, empieza a ser de terror...

Llegaba a Vitoria con urgencias, las mismas o más que el conjunto de Garitano, se respiraba un aire de ultimátum para los locales si se producía una catástrofe. No fue así. El Mallorca resucitó a Garitano y a su Alavés.

Con una primera parte táctica de ajedrez, con mucho respeto por parte de ambos conjuntos, no se producían ocasiones en ninguna de las dos áreas. Salió algo más convencido el Mallorca pero no en exceso. Hecho que demuestra que aquí cada uno juega su particular liga y ninguno de los dos equipos quería romper esa neutralidad por el miedo a fallar. Como pasó ayer en el Wanda, pero en Vitoria...

El Mallorca no falló a su cita como líder de la Primera División, En tiros al palo y en penaltis en contra. Un escándalo que invita a llamar a alguien que se dedique de manera mas profesional al tema de la suerte, la probabilidad, la estadística o similar para que certifique cuánto más se puede prolongar esto.

Un disparo al palo de Budimir fue lo poco que se vio en la primera parte que terminó con el Alavés un poco mas volcado arriba. Insuficiente para que dejara de ser un partido tedioso. Kubo sigue siendo el jugador en el equipo de Vicente Moreno que se empeña en hacer que valga la pena pagar una entrada de fútbol. Pero hoy no habría vendido tantas...

En la segunda parte, la entrada de Dani Rodríguez liberó un poco al japonés para que pudiera suministrar balones en ataque pero no era suficiente, el Mallorca no sacaba con solvencia el balón y el Alavés tímidamente iba sumando jugadas de ataque.

En un córner que moría sin protagonismo, cerca del minuto 75, Lago Junior, que está muy lejos del jugador que ayudó al ascenso la temporada pasada, le metió un pie por detrás de la tibia a Tomás Pina, que en cuanto notó el contacto, hizo saber que le habían dado.

Del Cerro Grande fue a revisarlo al VAR y para el colegiado, fue suficiente. Penalti para el Alavés, transformó Lucas que había entrado en el campo hace unos minutos. 1-0 y la misma historia de siempre. Con el Mallorca volcado en ataque para intentar recuperar el punto que tuvo durante 80 minutos, el equipo local aprovechó un contragolpe con líneas muy adelantadas para que Joselu marcase a placer tras un pase de la muerte. 2-0 en un instante y todavía pensando todo el mallorquinismo que hay que hacer para defender bien.

Lo malo es la clasificación, sigue en descenso, lo bueno es que el Espanyol, que es el equipo que visita Son Moix la próxima semana está igual que el Mallorca; Sentado en posición de yoga, en puestos de descenso, y viendo a ver si cambia la película...