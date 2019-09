La lección de deportividad de los alevines del Jimbee Cartagena que conmueve al fútbol sala

Día sí y día también, los más pequeños nos sorprenden por tomar decisiones responsables en el mundo del deporte. En un ambiente tan competitivo es difícil encontrar gestos de deportividad, sobre todo en edades adultas.

Esta vez la lección nos la ha dado el fútbol sala, en concreto el Jimbee Cartagena y, en particular, el alevín del club de la ciudad portuaria. Se enfrentaba en Jumilla al EFS Jumilla y decidió dejarse marcar un gol. ¿El motivo? el conjunto cartagenero marcó, antes de su aplaudida acción, un tanto con un rival del Jumilla dolido en el suelo. Los pequeños, en cuanto se dieron cuenta, no dudaron en no impedir que Jumilla anotase tras el saque de centro.

🤝《¡#ElRespetoGana!》🤝 | ¿Uno de los valores del deporte? 🤔 ¡La DEPORTIVIDAD! 📹👇

▪︎▪︎

👉 Bonito gesto 👏 del @JimbeeCartagena alevín dejándose empatar tras marcar con un rival en el suelo. 😊

▪︎▪︎

🙋‍♂️ ¡Para RT & ❤ y ponerlo en todas las escuelas! [📽 @EfsJumilla] pic.twitter.com/PJtoUp8MPS — FFRM (@ffrm_es) September 29, 2019