Pedía en la previa del Ciutat de Valencia Javier Martínez de Zuñiga, en la que desgraciadamente fue su última intervención en la radio tras casi 4 décadas en la sintonía de la SER, que le aburrían ya los empates. Caprichos del destino, el día que despedíamos al maestro de las ondas, algunas veces cascarrabias, en especial cuando su Osasuna no le daba las alegrías que esperaba, su equipo del alma le brindaba otro empate más. Toma Javier. Empate dedicado. Allí desde donde esté, seguro que será el primero en bromear con el asunto. No le hizo seguro tanta gracia la primera parte donde Osasuna, pese a los 7 cambios respecto al Bernabeu, volviendo a apostar por el equipo presuntamente titular, distó mucho de ser el conjunto reconocible de la pasada. La reacción en la segunda le dio para empatar, quizá el resultado más justo, pese a que Osasuna acabó jugando contra diez por la expulsión de Hernani.

Jagoba Arrasate tras el partido entre semana del Bernabeu volvió a salir de inicio con el equipo A. 7 cambios con la vuelta de Oier, David García y Adrián que no entraron el miércoles ni en la lista además de Nacho Vidal, Aridane, Torres y Chimy Ávila en el once titular. Solo repitieron Rubén Martínez, Estupiñán, Mérida y Rubén García. El caso es que pese a la revolución de nuevo en el once, Osasuna realizó una cuando menos discreta primera mitad. Lo mejor casi fue el resultado con el 1-0 porque pudo ser peor. A los 4 minutos Hernani a placer en el segundo palo adelantaba a los levantinistas en la primera de las numerosas llegadas de los locales ante un Osasuna claramente superado. Todavía pudo ser peor si el VAR, que parece aliado con los rojillos, de forma justa, no hubiera anulado un gol por fuera de juego a Roger. La ocasión más clara para los rojillos la tuvo Rubén García en su vuelta al Ciutat pero su remate de falta directa lo evitó lo justo el portero Aitor Fernández desviando al palo el envío del 14 rojillo.

Todo cambió en la reanudación. La entrada de Moncayola por Mérida y el cambio de actitud de todo el equipo, hizo virar totalmente el encuentro. Osasuna salió dominador y para los 3 minutos ya tuvo Aitor de nuevo que salvar el empate a un centro chut de Torres que acabó rematando Estupiñán de cabeza. Precisamente Roberto Torres le puso un gran balón a Rubén García para empatar el partido. La auto expulsión de Hernani tampoco sirvió para desnivelar el partido a favor de Osasuna que se tuvo que conformar con el empate. Un centro de Rubén García que se paseó por el área pequeña rival sin encontrar rematador y un disparo de Nacho Vidal con todo a favor a las nubes fueron las mejores ocasiones para Osasuna de llevarse el partido. El Levante tuvo la suya en la una doble ocasión de Mayoral y Morales que desbarató Rubén Martínez.

Al final otro empate de esos que aburrían al maestro Zuñiga para despedirlo, lo mismo que desgraciadamente hacíamos con el compañero Fermín Zariquiegui hace un par de días. El periodismo deportivo navarro está de luto con el fallecimiento de dos grandes compañeros que junto a Pedro Lanas habrán montado ya una tertulia Hala Rojillos espectacular.

La próxima cita para Osasuna el sábado a las 21h ante el Villareal en el Sadar. Con el quinto empate de la temporada los rojillos acaban la séptima jornada en el puesto 13 con 8 puntos, 3 por encima del descenso.