La película brasileña "Pacificado"se lleva la Concha de Oro

La película brasileña "Pacificado", dirigida por el texano Paxton Winters, ha sido la triunfadora de la 67 edición del Festival de Cine de San Sebastián, con la Concha de Oro a la mejor película.

Winters, que ha contado con el apoyo del director Darren Aronofsky, ha logrado la Concha de Oro, pero también el premio de fotografía para una mujer, Laura Merians. Esa amistad se ha traducido en la producción de esta película, una coproducción entre Estados Unidos y Brasil que convierte a Pacificado en la primera película brasileña en lograr el máximo galardón de este festival. "A los habitantes de la favela Morro dos Prazere, gracias por hacer la película con nosotros", decía el director que ha contactado con varios de los habitantes por FaceTime.

El segundo premio se lo ha llevado Próxima, una historia de conciliación y maternidad que dirige la francesa Alice Winocour y que protagoniza Eva Green y que cuenta el sentimiento de culpa de una madre que deja a su hija por irse a una expedición a Marte.

Los tres premios para La trinchera infinita saben a victoria. El trío de directores vascos, formado por Aitor Arregi, José Mari Goenaga y Jon Garaño, se han llevado el premio a mejor dirección y guion. "El guion se complementa en el rodaje y el montaje, y este premio es sobre todo de los actores. Gracias a todos porque éramos un grupo de vascos llegando a Andalucía". "Queremos dedicar este premio a toda esa gente que siente miedo. Lo ideal sería decir que en este mundo no existe el miedo, pero no es así. Por lo menos que mientras exista ese miedo, que todos sintamos que estamos acompañados", dedicaba Goenaga.

Los dos premios de la prensa, que se dan en el marco del Festival, El Feroz Zinemaldia y el Fripresci también han sido para La trinchera infinita.

La Concha de Plata al Mejor Actor ha recaído en Bukassa Kabengele, por su papel en "Pacificado" y La Concha de Plata a la mejor actriz la recogía Greta Fernández, protagonista absoluta de La hija de un ladrón, la ópera prima de Belén Funes. Un premio que dedicaba a “ todas las Saras, a todas las mujeres y las chicas que luchan cada día por tener una vida normal". Este premio lo compartía con Nina Hoss, por "The Audition"





La lista completa de ganadores

Concha de Oro a la Mejor Película: "Pacificado", dirigida por Paxton Winters.

Premio Especial del Jurado: "Próxima", de Alice Winocour.

Concha de Plata al Mejor Director: Aitor Arregi, Jon Garaño y José Mari Goenaga, por "La trinchera infinita".

Concha de Plata al Mejor Actor: Bukassa Kabengele, por "Pacificado".

Concha de Plata a la Mejor Actriz: ex aequo Greta Fernández, por "La hija de un ladrón", y Nina Hoss, por "The audition".

Premio a la Mejor Fotografía: Laura Merians, por "Pacificado".

Premio al Mejor Guion: Luiso Berdejo y Josemari Goenaga, por "La trinchera infinita".

Premio Nuevos Directores: "Algunas bestias", de Jorge Riquelme.

Premio del Público: "Especiales", de Olivier Nakache y Eric Toledano.

Premio Horizontes Latinos: "De nuevo otra vez", de la argentina Romina Paula.

Premio de la Juventud: "Las buenas intenciones", de Ana García Blaya.

Premio Cine en Construcción: "Sin señas particulares", de la mexicana Fernanda Valadez.

Premio Zabaltegi Tabakalera: "Ich war zu hause aber..." de Angela Schanelec. Mención especial "Les enfants d' + Char(39) + 'Isadora" de Damien Manivel.

Premio "Otra mirada", de TVE: "La ola verde", de Juan Solanas.

Premio Irízar del Cine Vasco: "La trinchera infinita". de Aitor Arregi, Jon Garaño y José Mari Goenaga.

Premio del Público a la Mejor Película Europea: "Sorry We Missed You". de Ken Loach.

Premio FIPRESCI: "La trinchera infinita". de Aitor Arregi, Jon Garaño y José Mari Goenaga.

Premio Feroz Zinemaldia: "La trinchera infinita". de Aitor Arregi, Jon Garaño y Josemari Goenaga.

Premio Cooperación Española: "Nuestras madres", del guatemalteco César Díaz.

Premio Sebastiane: "Monos", dirigida por Alejandro Landes.