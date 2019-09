La ilusión se está convirtiendo en preocupación. El Celta de la 'Operación Retorno' sumó una justa derrota en Eibar por 2-0 y dando una pobre imagen. En tres días donde se esperaba sacar seis puntos, solo se ha sumado uno y gracias a un gol de Santi Mina en el descuento ante el Espanyol.

Después de una primera parte regular, el equipo vigués se vino abajo con el tanto de Edu Expósito en el minuto 47. El tanto dejó noqueado a los celestes y poco después Orellana, que estuvo excelso ante su antiguo club, hizo el segundo gol que fue definitivo. Ni los cambios mejoraron a un Celta que incidió en los mismos errores de los últimos encuentros: poca profundidad y chispa de los atacantes, exceso de pases horizontales y mal momento de forma de jugadores importantes como Iago Aspas, que falló un penalti en el descuento.

Después de sumar 6 puntos en 7 jornadas, hay prácticamente unanimidad dentro del consejo de administración celeste de que Fran Escribá no es el entrenador indicado para sacar el mejor rendimiento de este equipo. En prinicipio, tendrá una nueva oportunidad el próximo domingo ante el Athletic. En caso de no ganar, no está garantizada su continuidad. Quique Setién y Javi Gracia son los dos técnicos que más gustan para coger las riendas del Celta.