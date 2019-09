Emanuel: "A veces la derrota te lleva a la realidad"

De todo se aprende en la vida. El Almería perdió ante el Cádiz el liderato de la competición en un Mediterráneo prácticamente lleno. Había especial ilusión en el entorno rojiblanco y también en el vestuario, ya que se enfrentaban los dos primeros clasificados con estilos completamente diferentes. Pedro Emanuel analizó la derrota en sala de prensa y quiere quedarse con la parte más positiva. Un golpe a tiempo puede venirle bien el grupo: “Fue un partidazo, con emoción y entusiasmo, pero esto es fútbol. Tenemos un equipo joven, que va a crecer, y estos momentos nos ayudan a mirarnos mejor y conocer nuestra realidad”.

El fútbol

Confía en la capacidad de reacción, y es que el Almería visita al Sporting el jueves y no tiene tiempo para lamentarse de la derrota. Emanuel reconoce que sentía una atmósfera ideal alrededor de esta jornada, pero no siempre se puede ganar. “Estábamos primeros y había algo de presión en los chicos que aún no conocían la competición. No es alarmante la derrota, porque cuando vine al Almería hubiera firmado estar en la octava jornada con 17 puntos”, comentó. Además, el portugués explica que para seguir siendo un Almería grande, que permanezca en el pelotón de cabeza, también necesita saber administrar los golpes anímicos y deportivos: “Tenemos que saber convivir con los errores, aprender con ellos y mejorar con ellos. Es así de claro”.

Afición

Se fue triste con el resultado, pero confía en su equipo. Lo que más lamentó Emanuel fue no brindar una enorme alegría a sus fieles: “Llevo muchos años en el fútbol. Queríamos alimentar el entusiasmo de la afición, que quiere más y más. A veces perder un partido te lleva a la realidad, pero esto no quita que hayamos hecho un inicio de temporada muy bueno”.