"Eres un hijo de p..." dijo Cervera a Emanuel según el acta

Álvaro Cervera fue expulsado después del penalti de Marcos Mauro a Juan Muñoz. Tuvo una discusión con Pedro Emanuel. El técnico del Cádiz ofreció su versión y reconoce su error: “Es porque yo me equivoco. Soy una persona bastante tranquila en el banquillo y me levanto poco porque me conozco. Sin embargo, hay otros entrenadores que están siempre de pie hablando con el cuarto, con el línea... En la jugada famosa del penalti, el míster del Almería no paraba de decirle cosas a los árbitros y le dije ¡cállate ya!, más algo que no debí decir. Me expulsaron y me lo merezco. Igual tengo que hablar más en la banda en lugar de callarme tanto”. Era el turno de mirar el acta de Trujillo Suárez, que apuntó: “En el minuto 75 el técnico Cervera Díaz, Álvaro, fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse al entrenador contrario en los siguientes términos: “Eres un hijo de puta, tú eres un hijo de puta”.

Según el árbitro de Carrusel Deportivo, Eduardo Iturralde González, “la sanción para el entrenador del Cádiz sería de, mínimo, cuarto partidos”. Aunque dejó claro que se equivoca al dirigirse a su rival, queda pendiente de la decisión del Comité de Competición. Antes de que se lanzara el penalti, el cuarto colegiado llamó a Trujillo Suárez para que le mostrar la cartulina roja. Hubo bastante tensión ayer en los banquillos.