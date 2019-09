Gabriel Echávarri: "Es falso que eligiera o contactara con las empresas que emitieron las facturas"

El exalcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, ha negado este lunes, cualquier relación en la emisión de las 25 facturas y su supuesto fraccionamiento de contratos, en la primera sesión del juicio que ha comenzado en la Audiencia Provincial de Alicante por el llamado 'caso Comercio' .

Junto a Echávarri se juzga a quien fuera jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez y al asesor de Comercio, Pedro de Gea. Los tres, que se enfrentan a 10 años de inhabilitación, se han negado a responder al Fiscal, por unos hechos ocurridos entre noviembre y diciembre de 2016.

Al filo de las diez de la mañana llegaba Echávarri, que no ha querido hacer declaraciones y se ha limitado a decir que "por una decisión personal" no va a hacer comentarios "ni a la entrada, ni a la salida, ni al acabar el pleito".

Tres cuartos de hora después, comenzaba la sesión. A preguntas de su abogado, Echávarri, tras negar relación alguna en la tramitación de las facturas, ha asegurado que "conoció" los problemas sobre éstas cuando se lo comunicó su jefe de Gabinete, Lalo Díez, en febrero de 2017. Entonces pidió esas facturas al jefe de servicio y lo puso en manos del interventor y de los servicios jurídicos municipales. Además, ha matizado que no "tenía ningún interés ni vínculo" con las empresas contratadas. "Es falso que eligiera o contactara con la empresas que emitieron las facturas" objeto de este juicio.

Le ha seguido en la declaración su jefe de Alcaldía, Lalo Díez, quien a preguntas de la defensa ha indicado que solamente intervino en "sancionar" cuatro contratos de los 25 que se juzgan y que él sí podía firmar facturas "institucionales o de protocolo" con la firma digital, la suya propia y la del alcalde, previamente supervisadas por los técnicos.

Ha insistido en que las facturas "no tenían relación entre sí y que no eran una unidad", por lo que no se puede entender como fraccionamiento de contratos. Estas facturas eran relativas a una campaña de una emisora de radio; otra sobre el pasajero 12 millones del aeropuerto; una campaña de promoción comercial en un diario local para que todos los anuncios fueran sobre el comercio de Alicante y una campaña de publicidad en las localidades de la provincia.

El último en declarar ha sido el asesor Pedro de Gea, quien ha insistido en que nunca recibió "directrices" por parte del entonces alcalde sobre con quién contratar en la concejalía de Comercio. El exasesor, que ha dicho que "jamás" se ha arrogado un cargo y que no ha estado autorizado para validar facturas, ha explicado que su "día a día" pasaba por reuniones con las asociaciones de la ciudad.

Sobre la contratación de la Gala del Comercio, también en duda, ha dicho que "corrió a cargo de los técnicos municipales, como ocurría desde hacía 20 años".

Petición del Fiscal

El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, por su parte, ha pedido que se visionaran las declaraciones de los acusados grabadas durante la fase de instrucción ya que consideraba que Gabriel Echávarri y Pedro de Gea habían incurrido en "contradicciones" entonces y ahora. El tribunal ha accedido a ello tras celebrar un receso.

El martes continúa la vista. Está previsto que declare el actual alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, que fue quién denuncio los hechos cuando era portavoz del PP en la oposicidón; también está previsto que lo haga el interventor municipal, Francisco Guardiola y el jefe de Servicio de Comercio, Diego Agulló.