'Los que critican que no cotizamos son quienes no nos dan de alta para limpiar en sus casas'

Isabel Escrich comenzó a trabajar limpiando casas a los 12 años. En la actualidad, cobra una pensión de invalidez no contributiva de 390 € al mes. Con esta cantidad tiene que pagar los gastos habituales y la hipoteca de la vivienda que heredó de su familia.

Pese a haber trabajado durante toda la vida, no ha podido acceder a otro tipo de pensión ya que durante gran parte de su vida laboral no fue dada de alta en la Seguridad Social. Ahora, se lamenta de que quienes les critican a ella y otras muchas personas en su situación por no haber cotizado lo suficiente para tener una pensión son los mismos que les contrataban para limpiar sus casas y luego no les daban de alta laboral.

Ahora, estira al máximo los 390 € y algunas ayudas que va recibiendo de los servicios sociales. Reconoce que en su entidad bancaria le dan algo de aire cuanto no tiene para pagar la mensualidad de la hipoteca y afirma que no se puede permitir ni una sola alegría. Y el problema se incrementa cuando tiene algún imprevisto: por ejemplo, en la actualidad la lavadora pierde agua, no puede arreglarla y así seguirá ya que afortunadamente está instalada en una galería.

María José Henarejos y Ana Béjar, de pie, e Isabel Escrich, sentada / Silvia Cárceles

Junto al testimonio de esta mujer, también hemos charlado con las portavoces de la Plataforma de Pensionistas de L'Alacantí, María José Henarejos y Ana Béjar, quienes insisten en reclamar la participación de los alicantinos en las movilizaciones que todos los lunes llevan a cabo ante el Ayuntamiento de Alicante.

Además, recuerdan que el próximo miércoles, 16 de octubre, 250 colectivos han organizado una manifestación en Madrid para exigir el incremento del IPC de las pensiones; garantizar el sistema público de pensiones; y derogar las dos últimas reformas del sistema de pensiones.