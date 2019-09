Miscelánea preelectoral

El presidente del PNV se proclamó ayer "el más cabreado" con la repetición de las elecciones. Pero, "ojo con dimitir de la política", dijo en el Alderdi. "El cabreo vasco exige voto vasco". Los jeltzales se encuentran con que lo de abril, sus mejores resultados en unas generales, no sirve de nada.





"Toca apretar los dientes otra vez", dijo Ortuzar. Para retener, por ejemplo, los 3 senadores de Álava. El PSOE se quedó a menos de 600 votos. En precampaña no hay socios. El PSOE aprovecha el resbalón con la fiscalidad de Bizkaia. Seguro que los de Mendia y los de Otegi pescarán en el río revuelto de la izquierda dividida por Más País. Por cierto, paradójico que cuando todos se apuntan a lo verde, el único partido de este signo agonice en Euskadi. No habrá papeletas de Equo el 10N, no quieren ir con Errejón, pero por disciplina de partido no pueden hacerlo con Iglesias.





En cuanto a la derecha, sigue dividida, pero menos. Ciudadanos se ha dado un tiro en el pie en Alava. Con tanta dimisión, no tendrán ni para hacer listas. Aunque su portavoz hable de "traer talento" para confeccionarlas. El PP se frota las manos. Podría recuperar el escaño de Álava, aunque no para Maroto, que el que se fue a Sotosalbos...