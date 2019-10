Tino Tovar: "No me gusta el concurso, no me gusta el Patronato, no me gusta la preselección"

Empieza el nuevo curso carnavalero. Con el fin del verano los locales de ensayos vuelven a oler a carnaval. Empiezan las primeras coplas del nuevo año, las primeras letras, los primeros acordes. Con todo eso vuelve SERxCuatro y en esta temporada el programa de Carnaval de Radio Cádiz arranca como lo hizo el pasado año. La tertulia de tres de los autores que paraban se convierte en la de tres autores que regresan.

Juan Manuel Braza Benítez, el Sheriff, Tino Tovar Verdejo y José Antonio Vera Luque, fueron los protagonistas de la primera tertulia de carnaval. Los tres contaban hace un año sus motivos para dejar de participar en la fiesta. Ahora explican los que los han empujado a volver.

"El grupo decía que si no salíamos este año ya no sería nunca. Ahora queremos intentar ver el carnaval de otra manera e intentar disfrutar con todo. Queremos ir a disfrutar y no a lo que se veía últimamente que parece que es una guerra", decía el Sheriff, que regresa compartiendo autoría con Roberto Gómez y Juan Blanco.

Por su parte Tino Tovar, aseguraba que "cuando llevas más de media vida. Hay momentos que te sientes que eres un asalariado del carnaval. Ahora quiero recuperar el control de las cosas y me quedo con que llevo media vida haciendo esto y mi familia y mi entorno lo disfrutan y entonces te lanzas. Cambiar dinámicas que hacían que la presión hiciese que ni yo ni mi entorno disfrutara del carnaval. Si tienes tiempo, te gusta y la gente te quiere hay que dar el paso".

De los tres, el único que sabía que sólo pararía por un año era Vera Luque, que había anunciado que el parón sólo sería de un carnaval. "Este año nos hemos dedicado a disfrutar de las cosas que no se pueden hacer durante muchos veranos. Necesitábamos el parón para ver que esto nos gusta mucho y para valorar y saber separar y quedarnos con lo que nos hace disfrutar y que todo merezca la pena. Ya tenemos muchas ganas y pensamos en el sorteo y nos ponemos nerviosos".

Además de explicar los motivos que los han empujado a salir de nuevo, también repasaron la situación de la fiesta y del concurso y en ese aspecto, Tino fue el más contundente.

"No me gusta el concurso, no me gusta el Patronato, no me gusta la preselección y sigo pensando que como está montado no vale, que es soporífera y que hay cosas que están bien, pero hay cada vez más agrupaciones. Llevamos muchos años con esta cantinela de que todo el mundo puede cantar en el Carnaval de Cádiz, pero ya no me lo creo. Creo que es un 'guayismo' y no me lo creo. Las agrupaciones que le dan calidad al concurso no están cuidadas. No me gusta como puntúa el jurado, ni el concurso. He pensado muchas veces cosas, pero nunca han hecho caso. Nos partimos la cara, nos dejamos el alma y es para nada. Voy al Falla porque me gusta componer y que la gente se emocione. Me gusta una noche bonita de teatro, pero no me gusta cómo está el concurso", explicaba el autor de comparsas.