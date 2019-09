Sobre el acuerdo nacionalista

Comprendo el enfado de Morales y hasta la decisión de Faneque Hernández de irse: se pasa uno media vida culpando a Coalición de todos los males de la región, y pactas por la izquierda el Gobierno de Canarias, y te felicitas de ello, y cuando los socialistas te dan calabazas para volver a compartir lista -algo obvio- acabas montando un pacto de lo más contradictorio y oportunista. Cuesta tragarlo.

Pero en una situación normal, el acuerdo entre las dos fuerzas políticas nacionalistas con más implantación en Canarias -fuerzas que además un día fueron la misma, conviene recordar que Román fue presidente cuatro años por Coalición- no debería sorprender a nadie. Probablemente hay más coincidencias ideológicas entre Coalición y Nueva Canarias de la que puede haber entre Nueva Canarias y el PSOE o el partido de Errejón. Román Rodríguez se ha inventado un sofisma estupendo sobre la doble condición de su partido -progresista en las Islas, canario fuera- para justificar un acuerdo difícil de colocar ante la militancia y los electores. Un acuerdo que no responde a principios ideológicos -barajaron pactar con cualquiera-, sino a conveniencias e intereses, entre otros el de colocar en Madrid a Quevedo, que tenerlo de quejica por aquí abajo es un incordio. Si se tuviera tiempo para vender una entente nacionalista, habría entrado mejor, incluso Morales se habría enfadado menos. Pero a la velocidad vertiginosa a la que se suceden los acontecimientos políticos es cada vez más difícil decorar los cambios y contradicciones con argumentos creíbles. Es otra de las consecuencias de haber radicalizado la política convirtiéndola en una empresa cercana a odiar al contrario hasta el exterminio. Hace falta tiempo para pasar del exterminio a la colaboración, y esta política de ahora no lo ofrece.

Además, lo que le pasa a Morales -que le cuesta tragarse el argumentario romaní- le pasa también a muchos electores. Y también toca explicar lo de Errejón. Porque dijeron que no había tal. Y resulta que un enviado del pibe se reunió con Carmelo Ramírez el día antes de cerrar con Coalición. Que lo aclaren.