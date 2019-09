Subterfuge y Bandaàparte, la victoria de los perdedores

Habrá que revisar el concepto de perdedor. No debemos considerar así a alguien que dedica su vida y sus esfuerzos a consolidar proyectos arriesgados, a priori con pocas esperanzas de ser rentables, algo que lleva implícito la posibilidad de que todo pueda acabar en derrota. También es cierto que vivimos una burbuja de la superación y el pensamiento positivo, así que cuidado. En Subterfuge y Bandaàparte, también en sus músicos y en sus autores, hay presente una poética de la derrota, un loserismo que penetra y deja poso, así que en Cosmopoética han convocado un acto para dialogar sobre ello. Benja Villegas, autor de ELPASO, Ricky Lavado, autor de Endora, y Carlos Galán, director de Subterfuge, conversarán sobre ello a las 21.00 horas en la Sala Orive.

Benja Villegas reconoce ese poso que ha dejado Subterfuge en su imaginario cultural y el de toda una generación de españoles (Dover, Australian Blonde, Fangoria, Arizona Baby, Sexy Sadie, Marlango, McEnroe, Neuman, Fresones Rebeldes, etc). “La mitad de lo que he hecho en mi vida se lo debo a las bandas que sacaron”, dice este músico, escritor y diseñador que concibió ELPASO como un proyecto transmedia: una biografía de una banda ficticia de punk chicano a la que añadió su propia banda sonora e incluso la imagen y el diseño de su merchandising. Todo salió de su imaginación por lo que, como decía en Hoy por Hoy Córdoba citando a Santi Campos, “la banda no existe, pero es real”.

Y eligió una banda de perdedores: “es muy de perdedor hacerlo así pudiéndote inventar una banda de puta madre”. La diversión y el riesgo parecen estar en el ADN de este proyecto, como lo está en el caso de Subterfuge. Cuenta Carlos Galán que, cuando obtuvieron el éxito con Dover podrían haber sacado “unos clones, como han hecho otros sellos” y en su lugar “nos fuimos al lado opuesto y sacamos a Los Fresones Rebeldes”. Galán, cuyo sello celebra ahora 30 años, afirma que siempre han elegido “el camino diferente, apostar por las cosas que te hacían tilín”.

Desde hace unos meses, Subterfuge y Bandaàparte van de la mano en un nuevo proyecto que ya tiene un hijo en el mercado: el libro de Jess Fabric, bajista de Viva Suecia, ‘Todo un año para cambiar de vida‘. Un libro que recoge “las historias que Jess escribe en Instagram, historias que hablan de la amistad, la música, algunas drogas, el amor y la madurez, y que desmitifican el éxito para defender la posibilidad de vivir como quieres”. Otra vez, el camino a trompicones si hace falta.

A la cita de esta noche de lunes 30 de septiembre se suma Ricky Lavado, autor del poemario Endora, batería y miembro de grupos como Standstill, Egon Soda, Nudozurdo, Mi Capitán, The New Raemon o The Secret Society. En fin, como ven, una pandilla de perdedores que anda lidiando con sus victorias y derrotas.