CCOO denuncia dos artículos del convenio colectivo del metal

Comisiones Obreras ha denunciado dos artículos del convenio colectivo del sector del metal en Córdoba. Para el sindicato, estos dos artículos vulneran la ley. En concreto, Comisiones denuncia que el convenio establezca que las mujeres embarazadas solo cobren el 80% del salario mientras que se permita a los trabajadores nuevos, un 15% menos de ingresos durante los seis primeros meses.

Medidas así pueden provocar contratos temporales y el fomento de la precariedad laboral. Comisiones Obreras no ha querido denunciar el convenio en su totalidad para evitar la inestabilidad en el sector y que la gente se quede sin convenio durante dos años. "Nuestra responsabilidad ha hecho que no denunciemos el convenio completo porque afecta a bastantes trabajadores y hemos decidido que en su articulado hay dos apartados en el que no se cumple con la ley y con la jurisprudencia. Lo vamos a denunciar. Es un convenio bastante conflictivo a la hora de la firma", comentó Marina Borrego, secretaria provincial de CCOO

Desde el sindicato consideran que estos dos artículos son lesivos con los trabajadores, sobre todo el que estipula que los nuevos contratos perciban durante seis meses un 15% menos. Agustín Jímenez, de CCOO Industria

Comisiones Obreras ha lamentado que UGT se retirase de la plataforma conjunta que ha negociado este convenio. Para el sindicato, es "una pena" que no haya unidad de acción en este sentido.