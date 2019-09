El Concello desatasca el pago de las rentas sociales con abstención del PP

El pleno del Concello de A Coruña ha aprobado con los votos a favor de PSOE, Marea, BNG y Ciudadanos, y la abstención del Partido Popular, destinar más de 400.000 euros a la Renta Social Municipal para pagar las mensualidades que quedaron pendientes del mes de agosto por falta de presupuesto consignado. Es parte del segundo modificativo de crédito del mandato por valor de tres millones de euros. Un cambio en las cuentas que ha sido defendido por el portavoz municipal socialista, José Manuel Lage Tuñas.

El número de rentas sociales puede aumentar o disminuir en función de las necesidades de los ciudadanos. El gobierno local garantiza de momento el pago de las que a día de hoy están dadas de alta. Por lo demás, el cambio presupuestario ha incorporado una enmienda de La Marea Atlántica que pedía destinar 60.000 euros para obras de mejora en el colegio San Francisco Javier y en la escuela infantil municipal Arela.

Una partida que que no afectará, no obstante, al resto de desviaciones consignadas en el cambio contable. Queda por saber de dónde saldra. El concejal de la Marea, Iago Martínez, pidió expresamente que no afectara al gasto social.

El PP se ha abstenido. Denuncia falta de ejecución de los presupuestos de este año y vuelve a criticar paralisis.

El BNG aplaude la dotación para la renta social, pero critica la bajada de crédito de más de 400.000 euros en una concejalía "tan sensible" como la de Participación Ciudadana.

Ciudadanos pone el acento en el problema de la falta de aparcamiento en la ciudad en contraste con la partida de más de 100.000 euros en gastos postales para envío de multas.

La Emergencia Social se lleva 240.000 euros. La partida de mayor cuantía, un millón 600.000 euros, recae en la instalación de nuevas bases y estaciones de Bici Coruña. De otras partidas, 80.000 para el Convenio con Ámigos de La Ópera para financiar la temporada lírica, casi 50.000 euros para la certificación final de las obras de acondicionamiento del vertedero de Bens y 60.000 para incrementar el crédito para el fomento del deporte.