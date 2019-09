El comercio ambulante peligra por el alto precio de las tasas

El sector de la venta ambulante podría desaparecer por el alto precio de las tasas municipales. Así lo han denunciado desde la Asociación de Vendedores Ambulantes Profesionales Autónomos de Jaén y desde la Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía que han registrado este lunes un escrito en el registro del Ayuntamiento de la capital para solicitar una bajada y mejora de las tasas municipales por ocupación de vía pública.

Piden una revisión en distintos aspectos ya que han elaborado un estudio de las tasas de diversos ayuntamientos donde se concluye que hay un sobrado margen para la mejora en las tasas. Este lunes han presentado este escrito en el consistorio de Jaén, que tiene una de las tasas más importantes de la provincia con unos 180 euros trimestrales. No será el único apercibido por ello, ya que advierten que continuarán presentando escritos en todos los consistorios de la provincia ya que, informan, el 60% de los municipios cobran excesivamente por estas tasas municipales.

Antonio Figeroa, presidente de AVAPA Jaén, consideraba que la bajada de ventas provoca que las tasas municipales sean inasumibles para el sector. "Los vendedores ambulantes en algunos casos pierden sus licencias por no pagar la tasa. Pero, que quede claro, que no es porque no quieran pagarlo, es que no pueden pagarlas. Por eso estamos pidiendo una bajada de tasas que se ajuste a lo que es la realidad del sector para evitar precisamente eso, que familias que llevan muchos años viviendo del comercio ambulantes no tengan que dejar sus licencias o que se las arrebaten por no poder pagar", explicado.

Por otra parte, Pepe Galván, secretario general de la Unión de Autónomos de Andalucía, se quejaba de que las reiteradas reclamaciones a la bajada de tasas municipales dirigidas a distintos ayuntamientos en los últimos años han caído en saco roto. Tan solo cuatro municipios de la provincia mostraron su disposición a una rebaja. Galván esgrime que la situación actual puede generar un verdadero problema que afectaría especialmente a núcleos rurales pequeños.

"Hay que establecer tasas que se establezcan solo y exclusivamente para cubrir los costes del servicio. No es admisible que un ayuntamiento tome como referencia una tasa a lo que sería un impuesto. No se pueden generar beneficios para esos ayuntamientos a través de las tasas. Todo el mundo lo sabe. Apliquémonos el cuento porque vamos a estar muy pendientes de que esto se cumpla", ha señalado Galván.

Las peticiones serán entregadas o remitidas a los 97 ayuntamiento de la provincia y además realizarán un seguimiento para su cumplimiento.