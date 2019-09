Pedro Martínez ya ejerce como jugador del Ademar

"Nunca me imaginé jugar en España". Asi de feliz se mostraba Pedro Martinez en su presentación como jugador del Abanca Ademar. Y no es para menos si tenemos en cuenta que hace unas semanas jugaba en una cancha de baldosas y tenía que pagar por jugar en su equipo. Esta circunstancia ha traído como consecuencia que el club marista no tenga que pagar ni un solo euro por su fichaje.



Pedro Martínez ya ha conocido de primera mano lo que es trabajar con Cadenas ya que nada mas aterrizar ha completado dos sesiones a las órdenes del de Valdevimbre:"Ya no me acordaba de lo que era entrenar a esta intensidad". El argentino tambien hacía referencia a lo que puede aportar al juego del equipo: "Me gusta organizar al equipo y soy mas fintador que lanzador. En defensa me gusta recuperar balones"



Lo que esta claro es que la nueva incorporación del Abanca Ademar ya será utilizado el próximo miércoles en el partido contra el Guadalajara como confirmaba el propio Manolo Cadenas :"El miércoles va a estar porque es un jugador que nos va a ayudar mucho. Es un jugador total que puede defender de avanzado, que sube el contra ataque y que encadena todas las fases del juego"