La Federación Himilce toma el pulso a proyectos financiados con fondos DUSI

Primera reunión oficial entre la Federación de Asociaciones de Vecinos Himilce y el alcalde de Linares, Raúl Caro. Una toma de contacto en la que el máximo edil tuvo la oportunidad de conocer a los diferentes representantes del colectivo vecinal local y recoger las principales necesidades e inquietudes de los mismos. Aunque es evidente que cada asociación requiere de intervenciones específicas, desde la Federación Himilce se trasladan al Ayuntamiento cuestiones y preocupaciones que son casi comunes a todas, como "la ejecución integral de las obras financiadas con los fondos EDUSI o contar con una mayor presencia y participación en el día a día de la gestión del Consistorio".

Un encuentro que sirve para intentar solucionar algunas de las medidas que habían quedado pendientes con la anterior corporación municipal y que desde la Federación no quieren que se quede en el olvido. Una reunión cordial donde el alcalde de Linares se ha mostrado dispuesto a escuchar a los vecinos eso sí con una premisa muy clara “que es no hacer promesas que no se puedan cumplir”. Uno de los primeros contactos con esta reunión del Ayuntamiento de Linares sirvió para solucionar la subvención de este Federación que había caducado, este año, y había que repetirla para el mantenimiento de las actividades de la Federación y “se hizo con prontitud”.

Para Raúl Caro-Accino, los ayuntamientos deberían centrarse en solucionar los problemas que les presentan las asociaciones de vecinos pero “tenemos más competencias aunque deberíamos dedicarnos a saber cuáles son las necesidades de los vecinos y arreglar los barrios y las calles”. Esta reunión es un primer paso para seguir avanzando en la solución de los problemas de los vecinos de Linares.