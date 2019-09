Isabel Díaz Ayuso, este lunes en 'La Ventana de Madrid'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasa este lunes a partir de las 19:20 por los micrófonos de La Ventana de Madrid. Ayuso responderá a las preguntas de Javier Casal sobre la actualidad madrileña y nacional.

La presidenta madrileña afirmó este fin de semana que "en ningún caso" su gobierno venderá viviendas a fondos de inversión y ha defendido su apuesta por el Plan Vive para apoyar la emancipación.

"No está pensado, no está contemplado y no pienso hacerlo en ningún caso", dijo al ser preguntada por la venta de viviendas públicas a fondos de inversión, que efectuó el PP tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid con Ignacio González y Ana Botella, respectivamente