El PP ofrece a Armengol un gran pacto turístico para las próximas décadas

El Partido Popular ofrece a Armengol un gran pacto turístico para las próximas décadas en las Islas para consensuar el modelo económico. Así lo ha asegurado este lunes el presidente del PP balear, Biel Company, quien defiende que tras la quiebra de Thomas Cook es necesario fijar un camino al margen de "postulados ideológicos y partidistas".

El PP que, por cierto, defenderá una proposición no de ley en la que mostrará su apoyo al turismo de cruceros en Balears y en la que instará al Govern a definir un modelo turístico en este sentido.

En ese sentido, en El Pi, Proposta per les Illes, Jaume Font, también reclama que los partidos políticos consensúen un modelo turístico de los próximos años.

En Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, sostiene que es el momento de diversificar la economía balear y apuesta por ofrecer primero ayudas a los trabajadores afectados tras la quiebra.

Sobre Thomas Cook, el diputado de Vox, Jorge Campos, preguntará a Armengol qué plan de actuación tiene previsto el Govern para paliar el impacto de la quiebra en Balears.

Por otro lado, Ciudadanos, la diputada Patricia Guasp, le pide al Govern que no subvencione entidades y asociaciones que imponen el catalán y excluyen el castellano. Una iniciativa que la formación naranja debate este martes en el Parlament, 1 de octubre, precisamente en el aniversario del referéndum en Catalunya.

El portavoz de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha criticado este lunes la proposición no de ley de Ciudadanos por querer crear un conflicto donde no lo hay.