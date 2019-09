Salió fuerte Ourense, que no tardó en anotar la primera canasta del partido con una combinación entre Pol Figueras y Darko Balaban, no tardó en responder Almansa, con canasta de Cardosa (la primera de la historia del conjunto Castellano-Manchego en LEB Oro). La defensa zonal planteaba por parte de los nuestros permitió las primeras ventajas en el marcador a favor de los de Gonzalo García de Vitoria (4-9). Reaccionó el conjunto local gracias a un Rafa Huertas que asumía galones y junto con Maxwell, llevaba la primera ventaja del partido a favor de su equipo (11-9). No se amilanó Ourense, con Edu Martínez y Kevin Van Wijk aportando desde fuera, Darko Balaban imparable en la zona y Pluta sumando sus primeros puntos del partido, el Club Ourense Baloncesto firmaba un parcial muy favorable que se mantendría hasta el final del cuarto (17-29).

El segundo cuarto comenzó con errores para ambas equipos y la anotación bajó. No fue hasta pasados dos minutos de este periodo que llegó la primera cansata, anotada por Harris II. Con el conjunto local recortando distancias liderados por Maxwell(25-32), Gonzalo García se vio obligado a parar el partido. Salió reforzado el COB del tiempo muerto, dos mates de Darko Balaban devolvían la ventaja al conjunto ourensano (25-36). Tras un intercambio de canastas entre ambos equipos se llegaba al descanso con el marcador favorable al conjunto ourensano (33-42).

En el tercer cuarto, Almansa salió muy fuerte, aumentó su intensidad consiguiendo anular a Balaban en ataque y sacándolo del partido tras cometer su tercera falta. Liderados por Cardoso los locales ganaban confianza y terreno mientras el COB sufría. LLevados en volandas por su público los locales reducián la diferencia a tres puntos (46-49) con tres minutos por disputarse. Reaccionó muy bien el COB, un arreón del conjunto de Gonzalo García logró un parcial de más ocho gracias al juego coral del equipo y devolvió la ventaja en el marcador para llegar al final del cuarto con 52-60.

El último cuarto comenzó con dudas para los ourensanos, Almansa cargaba el rebote ofensivo y metía presión al COB. No se asustó al conjunto de Gonzalo García, con Pluta anotando y repartiendo juego se mantenían las diferencias en el luminoso. Un triple del canadiense Wood llevó la diferencia a doce puntos(57-69). Lo intentó Almansa pero no pudo reducir la diferencia, dejando el resultado final en 67-78.La primera victoria en el casillero para Ourense.

Próximo partido, el domingo día 6 de octubre a las 19:30 horas, frente al Tau Castelló, en el que será el primer partido de esta temporada ante la afición en el Pazo de los Deportes Paco Paz.