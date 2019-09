Agenda Social de Palencia comienza una campaña contra las casas de apuestas

La Coordinadora de la Agenda Social de Palencia ha iniciado una campaña contra la proliferación de casas de apuestas en la ciudad. Todos los martes del mes de octubre se concentrarán a modo de protesta frente a diferentes locales de juego, comenzando por la cita del martes 1 de octubre, a las 19:30 en la Avenida de Santander, esquina con Alonso París.

La organización considera que la proliferación de casas de apuestas y salones de juego en nuestra ciudad, que ya suman 18 locales, "puede suponer la perdición para muchas personas, generalmente de la clase trabajadora y en bastantes casos jóvenes. Destruyendo nuestros barrios, siendo un negocio que no aporta ningún beneficio, no crean nada, no producen más que sufrimiento y dolor a cambio del enriquecimiento de quienes ya son ricos/as".

Han elaborado un manifiesto en el que señalan que según un estudio del Ministerio de Sanidad ,tanto en 2015 como en 2017 un 2,9 % de la población de 15 a 64 años, aproximadamente 906.000 personas, hicieron uso compulsivo de internet. O que el 3,5% de esa población jugó con dinero online el último año. El 30,9% de personas que padecen ludopatía tienen menos de 35 años.

La Agenda Socialestá compuesta por diversos colectivos, asociaciones, partidos políticos como CGT, La Cueva, Palencia Libertaria, ECA A Huebra, Palentinaekos, Diversas en Red, Podemos, Izquierda Unida, PCE o Ganemos Palencia.