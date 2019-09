Las asociaciones en todos los sectores son necesarias para que todos aquellos que la forman estén unidos por un bien común. Son necesarias en todos los sectores, organizan, coordinan y asesoran a sus asociados de cuanto sea necesario para desarrollar su actividad lo mejor posible.

En muchos casos facilitan conocimientos, cursos y herramientas para que cada actividad diaria en el negocio se desempeñe mejor en el mercado al que pertenezca.

La gran mayoría están representadas por presidentes y directivos que no tienen sueldo alguno. Son personas altruistas que le roban el tiempo a su negocio, y a su familia, para dedicarlo a los asociados y a los fines que persigan. Y hay ocasiones en las que, tras este órgano de dirección, existe un personal asalariado que mantiene toda la actividad de la asociación.

En Palencia tenemos dos asociaciones de hostelería, cuatro asociaciones de comercio, diecisiete asociaciones de mujeres y hasta varias distintas de taxis. En todas ellas existen ese tipo de personas que están al frente a cambio de nada.

Recientemente – es conocido por todos - las asociaciones de hostelería han mantenido una reunión en la que no se ha dado un buen ejemplo al haber manifestado sus diferencias de una manera pública. Y desde el Ayuntamiento fomentan que se unan las dos asociaciones... Supongo que pronto harán lo mismo con el resto de sectores, aunque de momento no he oído nada.

De cualquier modo, hay que ser realistas. Lo estamos viendo con los políticos, que no son capaces siquiera de unirse para que no se repitan una y otra vez las elecciones. Y en la mayoría de casos no somos siquiera capaces de unirnos como vecinos en las reuniones de la comunidad, ni siquiera para cambiar una puerta o aprobar una derrama.

Cada colectivo tiene unos intereses diferentes al del contrario y es libre de mantener su postura de gestión. Es más, gracias a esta pluralidad en muchos casos surgen las buenas ideas. Somos más de criticar que de asociarnos. Por eso hoy, desde mi experiencia como hostelero, grito bien alto: ¡Unión sí, pero de todos! A ver si lo logramos.