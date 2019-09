El alcalde de Palencia no es partidario de reprobar a Ángeles Armisén por la calle Jardines

Tal y como era de prever, el alcalde de Palencia, Mario Simón, no es partidario de reprobar a Ángeles Armisén como concejal del Ayuntamiento de Palencia por llevar a los juzgados, en su condición de presidenta de la Diputación, el conflicto que ambas instituciones mantienen por la calle Jardines. Cabe recordar que la institución provincial está reclamando en torno a 24 millones de euros. Ha sido el PSOE quien ha anunciado que va a plantear la reprobación.

Simón no es partidario de la gresca política y considera que "no es entendible" que se haya llegado a esta situación, después de que corporaciones anteriores hayan dejado enquistar el problema. Lamenta que se llegue a reclamaciones judiciales en vez de facilitar la colaboración institucional. Sin embargo, no es partidario de reprobar a Armisén. Hay que esperar, ha señalado, a la resolución del Consejo Consultivo.