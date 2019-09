Mario Simón: "En 2020 todas las peñas de Palencia habrán regularizado sus vehículos"

"Nosotros haremos lo que tenemos que hacer aunque nos silben o nos piten". Así de contundente se ha mostrado el alcalde de Palencia, Mario Simón, en declaraciones a Radio Palencia de la Cadena SER. Tras la polémica de las pasadas fiestas con las peñas a las que se exigía regularizar los coches clásicos que no cumplen con la normativa, Simón ha querido dejar claro que en las fiestas del año que viene todos los coches estarán regularizados.

"Todas las peñas tendrán sus vehículos con ITV y seguro", ha enfatizado el regidor municipal que en su día ya dejó claro que sus actuaciones en cuestiones como esta actuará en base a los informes de los técnicos. En 2020 no habrá ni un sólo vehículo que no cumpla con la normativa de tráfico. Este es otro asunto que la actual corporación ha heredado. No fue asumido por anteriores responsables municipales, aunque no era la primera vez que surgía la polémica.