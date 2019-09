Unionistas de Salamanca estudia recurrir la expulsión de Zubiri

El enfado monumental que se desató en Las Pistas del Helmántico en el minuto 75 de partido este sábado fue provocado por la actuación arbitral que censuró de manera vehemente el entrenador del equipo, Roberto Aguirre. En rueda de prensa habló de que el colegiado les había 'jodido' el partido, y también la próxima jornada ante el Salamanca CF UDS, por la expulsión que sufrió Zubiri por doble amarilla.

Unionistas de Salamanca estudia interponer el recurso para que la segunda cartulina que motivó la expulsión, en el minuto 75 de partido, desaparezca. Según reflejó el colegiado en el acta, Zubiri vio la segunda cartulina por 'jugar el balón con la mano cortando una acción del equipo contrario'.

Sin embargo, las imágenes diversas que ha visualizado el club no son concluyentes, y no se aprecia con claridad que el balón impacte en la mano o el brazo del jugador. De este modo, el conjunto valora la opción de recurrir al Comité de Competición para no perder al defensa de cara al derbi en el estadio Helmántico del domingo, a las 17 horas.