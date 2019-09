Cinco días de sentada frente a Zara

Jon Kareaga, con tan solo 21 años, es co-fundador de la marca de moda sostenible Bask y es parte activa en el movimiento 'Friday for Future'. El joven ha tenido la oportunidad de viajar a los lugares más afectados en Asia para grabar un documental sobre el impacto que tiene la industria de la moda en las personas y en el entorno.

Allí comprendió que comprar prendas en empresas de fast fashion va más allá de llevar una camiseta u otra, sino que "tiene una incidencia directa en las devastaciones medioambientales, injusticias y desigualdades sociales".

Con el objetivo principal de concienciar sobre la situación, Kareaga se ha plantado frente a Zara de San Martín, en Donostia y seguirá con la sentada hasta el viernes. Provisto de un saco de dormir, una mochila y varios carteles donde puede leerse "I´m sitting for climate justice" u "Objetivos: 1- criticar la industria de la moda y el sistema actual, 2- recaudar dinero para ser parte del cambio de la realidad en Bangladesh y 3- entrevista grabada con Inditex", el joven espera conseguir acogida entre los donostiarras y también incidir en las industrias textiles.

Estos cinco días de planto no son más que la cara visible de unas reivindicaciones que quieren colaborar en un proyecto social en Bangladesh: There is someone behind y "dar voz al planeta y a esos activistas que son asesinados por luchar por la justicia climática".